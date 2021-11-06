Розы на черном фоне и порнографические снимки: под Киевом коллекторы шантажировали всю школу
Калитянская общеобразовательная школа I-III ступеней
Из-за вроде бы непогашенного долга одной из учительниц, коллекторская фирма угрожала .
К полиции Киевской области обратился педагогический коллектив Калитянской общеобразовательной школы I-III ступеней, Броварского района. Учителя жаловались на систематические угрозы со стороны коллекторов, требовавших погашения давно уплаченного долга.
В пресс-службе полиции Киевской области, журналистам «Вечернего Киева» уточнили, что все началось с того, что учительница украинского языка — Светлана Юхно взяла кредит в финансовом учреждении «CreditPlus».
Сама же потерпевшая, Светлана Юхно объясняет, что выплатила 17000 грн за три месяца. Однако, как оказалось, кредит не закрыла, ведь в финансовом учреждении с него требовали еще 24000 грн. На требование потерпевшей показать расчеты — отказали.
«Через некоторое время оказалось, что они перепродали мой долг коллекторской компании „Алория“, те в свою очередь уже требовали 27000 грн. Я сначала заплатила только 5000 грн и попросила расчетное письмо, чтобы удостовериться, зачислены ли они вообще, но мне снова отказали и сказали, что снова перепродали мой долг, уже другой компании „Элада“ и уже те потребовали» 6000 грн , -рассказывает «Вечернему Киеву» Светлана.
Чтобы получить средства, злоумышленники рассылали провокационные фото в родительские чаты, публиковали этот же контент в соцсетях. Кроме сфабрикованных снимков, педагоги получали траурные изображения свеч с розами на черном фоне. Пострадавшим звонили даже ночью и угрожали сжечь дома.
Кроме того, они психологически давили на директора школы, требуя увольнения учительницы.
Правоохранители начали поиски нарушителей и разоблачили коллекторский call-центр. Оказалось, что вымогатели работали в Днепре и оттуда направляли угрозы. Также Ирина Прянишникова отметила, что на эту коллекторскую фирму ранее неоднократно в полицию подавали заявление другие потерпевшие.
По месту расположения «конторы», где работали более 30 человек, полицейские провели обыски и изъяли более 40 единиц компьютерной техники.
На подозреваемых открыли уголовное производство по статьям — ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов и принуждение к выполнению или неисполнению гражданско-правовых обязательств. заключение.
О деятельности агрессивных коллекторов журналисты «Вечернего Киева» пообщались со столичным адвокатом Дмитрием Александровым. Он напомнил, что в этом году в Украине приняли закон, которым защитили права должников. О потребительском кредитовании“, в котором наконец-то максимально точно определили понятие коллекторской компании, ее правовой статус, объем прав и обязанностей»,— сообщил Дмитрий Александров.
Виктория ГРЕБЕНЬ, «Вечерний Киев»