Ров, насыпь и железобетонный забор с колючей проволокой. Украина строит стену на границе с Беларусью
Минск возмутился тем, что Украина укрепляет свою границу.
Фото из сообщения Кирилла Тимошенко в Telegram A A+ A++
Событие: На северной границе Украины возводят стену, приграничные с Россией области также укрепляют фортификациями. Об этом в Telegram сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко, обнародовав соответствующие фотографии.
Подробности и комментарии: «Сейчас на Юге наши люди встречают наших военных, а на Севере кипит другая работа – здесь возводят стену на границе с Беларусью. Ров, насыпь, железобетонный забор с колючей проволокой – это инженерные заграждения, которые строят на Волыни. Таким образом уже обустроено. около 3 км границы, работы продолжаются. Это еще не все, но подробностей раскрывать не будем. Также работы ведутся и в Ровенской, и в Житомирской областях», — сказал он. рассказал Кирилл Тимошенко. По его словам, возводят фортификационные сооружения и обустраивают границу и в регионах, граничащих с территорией России. Заместитель руководителя Офиса президента заверил, что наши пограничники 24/7 отслеживают ситуацию, располагают всем необходимым оборудованием для того, чтобы увидеть врага далеко в тылу. «Важно, что над обустройством границы системно работают областные власти и местный бизнес. Мы все хотим защиты, мы делаем все, чтобы остановить даже гипотетическое продвижение врага», — подчеркнул он.
Белорусские пограничники возмутились тем, что Украина укрепляет границу. Государственный пограничный комитет республики написал в Telegram, что якобы Вооруженные силы Украины не только пройдут свою границу, но и «разрушают дороги» и «объекты инфраструктуры». Пограничники Лукашенко даже обнародовали какое-то видео с «минированием».
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Между тем, наши военные провели учения по отражению нападения из Беларуси, сообщило Командование Объединенных Сил ВСУ в Facebook. По сценарию тренировок враг прорвал границу, пытаясь продвинуться к позициям украинских защитников. Наши военнослужащие сдержали захватчиков, отразив враждебное наступление при поддержке артиллерии. «Командир подразделения, правильно оценив обстановку, понял, где именно сосредоточить основные усилия, какие цели могут быть в результате подготовки к огневому поражению, как нужно усиливать и опрокидывать силы с одного фланга на другой», — отметил командующий ОС ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев, проверявший боевую готовность и слаженность действий подразделений по отражению возможного вторжения противника на северном направлении. Командующий добавил, что по результатам учений наши защитники еще раз подтвердили свою боеготовность, профессиональное мастерство и все необходимые навыки. «Эта готовность поддерживается ежедневно и в случае необходимости она будет усилена путем выделения дополнительных сил и средств», — подчеркнул генерал-лейтенант. По его словам, также состоялась проверка одного из подразделений пограничной службы, выполняющего задачи по охране госграницы непосредственно на водном участке, разделяющем Украину и Беларусь. Для того чтобы видеть в реальном режиме времени действия вооруженных сил и пограничной службы РБ, там организовано постоянное патрулирование. Наши пограничники выходят на патрулирование прибрежной зоны трижды в день. Чтобы охватить как можно большую территорию, для мониторинга используются квадрокоптеры, подчеркнул Сергей Наев.