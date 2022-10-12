Российскими обстрелами повреждено около 30% энергетической инфраструктуры Украины. Что ждет нас дальше?
Эксперт объяснила, для чего нужно экономить электроэнергию, вводить веерные отключения и что такое блекаут.
Фото: И.Милютина/Facebook A A+ A++
Событие: За два дня российскими обстрелами повреждено около 30% энергетической инфраструктуры Украины. Об этом CNN сообщил министр энергетики Герман Галущенко.
Детали и комментарии:По словам Галущенко, это первый случай с начала войны, когда Россия «решительно нацелилась» именно на энергетическую инфраструктуру. Он считает, что одной из причин такой атаки является то, что украинский экспорт электроэнергии в Европу «помогает европейским странам экономить на российском газе и угле» и добавляет, что Украина пытается «быстро восстановить подключение к другим источникам».
< >В понедельник правительство призвало людей по всей стране ограничить потребление энергии. Сейчас украинцы активно обсуждают темы о дефиците в энергосистеме, исчезновении и восстановлении электроснабжения, веерных отключениях и перспективе блекаута. Ответы-объяснения на типичные вопросы, связанные с работой энергетической системы, дала на своей странице в Facebook эксперт по кризисным коммуникациям ДТЭК Ирина Милютина.
Почему применяются веерные отключения?Веерные отключения применяются, если в энергосистеме возник дефицит – то есть когда электроэнергии производится меньше, чем потребляется. Дефицит приводит к выходу из строя оборудования и аварий в электросетях. Чтобы не допустить аварий – диспетчер вынужден принудительно отключать часть потребителей, чтобы восстановить баланс между производством и потреблением. Это контролируемые отключения определенных улиц, районов, где нет больниц и других критических объектов.
Многие люди уехали из страны. У нас что, мало электроэнергии в стране?
С началом войны потребление электроэнергии упало на 30% из-за остановки промышленности и выезда миллионов людей за границу. Однако Россия разрушила/оккупировала треть действующих украинских электростанций, в том числе крупнейшую в Европе Запорожскую АЭС. Ракетные атаки 10-11 октября привели к остановке еще минимум 8 электростанций и ряда подстанций, поэтому в эти дни и возник дефицит.
Что будет, если не применять веерных отключений?
Все пугают блекаутом, что это такое?
Блекаут – это полное обесточивание энергосистемы страны или ее существенной части. Блэкаут сопровождается выходом из строя электростанций и крупных подстанций. Ликвидация последствий такой аварии может занять дни, а то и недели. Веерные отключения и нужны для того, чтобы не допустить блекаута.
Почему Киев? Неужели нельзя ограничить потребление в других регионах? Из-за российских террористических атак, дефицит электроэнергии возник по всей стране. Веерные отключения применяются не только в Киеве, но и в других областях центральной части Украины. Поскольку киевские ТЭЦ подверглись ракетным ударам, а возможность перетоков уменьшилась из-за ударов по подстанциям, – . в столице последние 2 дня возник дефицит около 30-35%.
А можно из Европы взять электроэнергию?
С 16 марта Украина присоединилась к единой энергосистеме с странами ЕС. Фактически, розетки в Польше, Германии и Португалии синхронизированы с розетками в Киеве, Харькове и Одессе. В случае масштабной аварии или острого дефицита Украина может рассчитывать на импорт помощи от ЕС. Дефицит в Украине, возникший после атак на ТЭС и ТЭЦ 10 октября, связан с краткосрочным выходом из строя оборудования. Как только энергетики отремонтируют разрушенные объекты, дефицита электроэнергии в Украине не будет. Это может занять около недели.