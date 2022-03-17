Российский снаряд попал во двор дома: в Охматдет привезли ребенка с тяжелым ранением
Фотодоказательства для Гааги: российский снаряд ранил маленького мальчика. Фото: Охматдет
4-летний мальчик возвращался домой со своим отцом, когда начался вражеский обстрел одного из районов Киева.
С тяжелой минно-взрывной раной поясничной области ребенка доставили в Охматдет.
В больнице мальчику провели всю необходимую диагностику и выполнили хирургическое вмешательство.
Специалисты Охматдета провели обработку рваной раны и высечение нежизнеспособных тканей. У ребенка диагностировали тяжелый ушиб почки.
«К счастью, спинной мозг и другие внутренние органы не пострадали. Сейчас угрозы жизни пациента нет, впрочем эта травма очень опасна. Ребенка ждет долгое лечение в Охматдете», — объясняют врачи.
Фотодоказательства для Гааги: российский снаряд ранил маленького мальчика. Фото: Охматдет. Российский снаряд попал на двор дома: в Охматдет привезли ребенка с тяжелым ранением» />
Фото Охматдет
Фото Охматдет
За эти дни врачи Охматдета прооперировали немало пациентов, получивших ранения во время войны — взрослых и детей…
Самая большая детская больница Украины «перегруппировалась» и развернула дополнительные койки.
< p>Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»