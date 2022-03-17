Российский снаряд попал во двор дома: в Охматдет привезли ребенка с тяжелым ранением

magictr | 17.03.2022 | Новости | Комментариев нет

Фотодоказательства для Гааги: российский снаряд ранил маленького мальчика. Фото: Охматдет

4-летний мальчик возвращался домой со своим отцом, когда начался вражеский обстрел одного из районов Киева.

С тяжелой минно-взрывной раной поясничной области ребенка доставили в Охматдет.

В больнице мальчику провели всю необходимую диагностику и выполнили хирургическое вмешательство.

Специалисты Охматдета провели обработку рваной раны и высечение нежизнеспособных тканей. У ребенка диагностировали тяжелый ушиб почки.

«К счастью, спинной мозг и другие внутренние органы не пострадали. Сейчас угрозы жизни пациента нет, впрочем эта травма очень опасна. Ребенка ждет долгое лечение в Охматдете», — объясняют врачи.

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Фото Охматдет

Российский снаряд попал на двор двором по домам:Фото Охматдет

За эти дни врачи Охматдета прооперировали немало пациентов, получивших ранения во время войны — взрослых и детей…

Самая большая детская больница Украины «перегруппировалась» и развернула дополнительные койки.

< p>Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»

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