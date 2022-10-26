Российский поп крестил кафиров в купели из мешков для «груза 200»
Кирилл объявил Путина борцом с Антихристом, а пропагандисты РФ показывают войну в Украине как религиозный конфликт с «фанатиками».
Фото: So A + A++
Событие: Башкирский протоиерей Виктор Иванов провел обряд крещения русских солдат в Украине. В качестве купеля использовались мешки для «груза 200». А патриарх Кирилл объявил Путина борцом с Антихристом. Об этом пишет российское оппозиционное издание Sota.
Детали и комментарии:«Купель» устроили на сваленном дереве: на него поставили ящик из-под боеприпасов, внутрь положили черный полиэтиленовый мешок. Для ног принесли картонную коробку, в которой также находился плотный пакет для трупов. Мужчинам предлагалось встать в картонную коробку ногами, а руки опустить в ящик. На самое дерево повесили Казанскую икону Божией Матери. Кстати, черные полиэтиленовые мешки, которые были использованы в качестве сосудов для крещения, предназначались для груза «200».
«Да, все понимают, где находятся и что может произойти, поэтому относятся к этому как к реальности, где атрибутика смерти не вводит людей в ступор», – написал священник на своей странице во ВКонтакте. Он убежден, что «так рождаются воины».
Патриарх русской православной церкви Кирилл Гундяев на открытии 24-го съезда всемирного русского народного собора выступил с речью, в которой объявил Владимира Путина борцом с Антихристом
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«Согласно логике Кирилла, Путин борется против однополярного мира, а тот является проявлением глобализма. Суть этого явления – создание в мире условий появления единоличного правителя, каким будет Антихрист. За его приходом, напомнил Гундяев, наступит конец света», – отмечает издание Sota.
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Одними из черт старта наступающего апокалипсиса глава рпц назвал эвтаназию, ЛГБТ-браки и генетические эксперименты. Остановить все это, уверен Кирилл, может только диктатура большинства, которая не предоставит меньшинству (в частности ЛГБТ) права голоса: именно это, по мнению патриарха, и есть настоящая демократия.
Между тем, в России пытаются показать войну в Украина как религиозный конфликт с «фанатиками», сообщает Институт изучения войны ISW. Российские лидеры все чаще пытаются увязать войну в Украине с религиозными концепциями. Теперь в пропагандистских речах словосочетание «украинские нацисты» заменяют «украинскими сатанистами».
«Помощник секретаря Совета безопасности России Алексей Павлов усилил заявления главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова о том, что целью войны в Украине должна быть «полная десатанизация». Павлов утверждал, что украинское общество определяется «фанатиками», стремящимися отказаться от соблюдаемых русским ценностей православная церковь, ислам и иудаизм. Кадыров также заявил, что война против Украины теперь является джихадом против украинского «сатанизма». Эти заявления могут являть собой желание отвлечь инакомыслие среди религиозных меньшинств в вооруженных силах России», — сказал он. отмечают американские аналитики.
Как ранее сообщал ISW, недавние расколы между мусульманскими и немусульманскими военнослужащими стали причиной насильственных вспышек в рядах России. Призыв к войне на религиозной, но не откровенно христианской почве, вероятно, попытка преодолеть религиозные разногласия и создать информационные условия для дальнейшего вербовки этнических и религиозных меньшинств для борьбы в Украине.