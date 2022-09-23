Российский футбольный союз просит УЕФА дисквалифицировать главного тренера сборной Украины. «Эти обвинения абсурдны»
Наставник сборной Украины по футболу заявил, что готов защищать страну с оружием в руках даже несмотря на 65-летний возраст.
Александр Петраков. Фото uaf.ua A A+ A++ Александр Петраков заверил, что способен “ ликвидировать двух или трех врагов” и призвал исключить всех россиян из международных спортивных соревнований.
В письме в комитет УЕФА по контролю, этике и дисциплине россияне обвинили наставника “сине-желтых” в нарушении кодекса поведения. РФС утверждает, что комментарии Петракова нарушают кодексы ФИФА и УЕФА, запрещающие “дискриминацию любой страны” и говорят о стремлении популяризировать футбол “в духе мира”.
“Заявления главного тренера сборной Украины по футболу Александра Петракова сделаны на фоне политического конфликта между двумя странами — россией и Украиной — и является политическим месседжем, явно нарушающим фундаментальный принцип политической нейтральности, — говорится в письме рашистов. — Мало того, поведение главного тренера можно расценивать как участие в разжигании общественной ненависти на национальной почве и использовании футбола для отстаивания политических взглядов. В РФС утверждают, что Петраков фактически сделал призыв к насилию. а его комментарии являются “дискриминационными по национальному признаку”.
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“Эти обвинения абсурдны, — говорит Йожеф Сабо, экснаставник “Динамо” и сборной Украины — Многие украинские спортсмены и тренеры публично говорят о своей позиции, и она такая же, как у Петракова. Я тоже откровенно говорю, что готов воевать даже в 82 года. Дайте мне автомат, стрелять умею, так что пользу государству принесу! А что касается призывов России, то это агония. Они убивают и пытают наших людей и еще умудряются в письме назвать войну политическим конфликтом между двумя странами. Отметим, что после масштабного вторжения Россию отстранили от всех международных соревнований, в том числе и от футбольных. Впрочем, на седьмой месяц вторжения Босния и Герцеговина согласилась провести товарищеский матч с Россией 19 ноября в Санкт-Петербурге. Однако ведущие боснийские футболисты, в том числе лидер Эдин Джеко из итальянского “Интера”, отказались участвовать в матче в знак поддержки народа Украины.
“Эти ребята — молодцы, — считает Стефан Решко, обладатель Суперкубка УЕФА — 1975 в составе киевского “Динамо”. — Они показали не только россии, но и коррумпированным чиновникам своей страны, что совесть нормальных людей не продается. Это сигнал руководителям других спортивных структур, готовых за деньги допустить российских спортсменов к соревнованиям. Он означает, что никакие разрешения не заставят спортсменов соревноваться с российскими убийцами.