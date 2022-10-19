Российские зеки, завербованные Кремлем на войну, сбегают с позиций с оружием
Генштаб рассказал о ситуации на фронте.
Фото из сообщения ГУР Минобороны в Facebook A A+ A++
Событие: Восполнение потерь подразделений российских оккупационных войск за счет заключенных нанесло дополнительные проблемы командованию РФ, сообщает Генштаб в своей вечерней сводке.
Детали и комментарии: Да, завербованные военнослужащие из мест лишения свободы после получения оружия покидают подразделения и ищут возможность вернуться на территорию российской федерации. «По имеющейся информации, после поражения склада с боеприпасами в Херсонской области 17 октября этого года часть привлекаемого к его охране подразделения получила ранения, а остальные прибегли к бегству. Подразделения росгвардии под видом борьбы с диверсионно-разведывательными группами проводят мероприятия по поиска дезертиров», — говорится в сообщении Генштаба в Facebook. По его данным, по состоянию на начало октября из общей восьмитысячной численности боевиков частной военной компании «Вагнер» более половины составляют именно заключенные.
Рашисты терроризируют гражданских на временно захваченных территориях. В частности, продолжают практику принудительного привлечения местного населения якобы из числа нарушителей комендантского часа и нелояльных к оккупационным властям граждан для проведения фортификационных работ в районе Херсона. По данным Генштаба, оккупационное руководство Запорожской области организовало проведение так называемой инвентаризации жилищного фонда и «перепись» населения. Мероприятия проводят с целью поиска и отчуждения жилья местных жителей, выехавших за пределы захваченных территорий.
читайте также: Оккупанты обстреляли 6 украинских областей: есть погибшие и раненые Враг продолжает атаковать крылатыми ракетами и иранскими ударами. Сегодня рашисты направляли их в Киевскую, Черниговскую, Винницкую, Ивано-Франковскую, Донецкую, Днепропетровскую, Запорожскую и Николаевскую области. Подразделения противовоздушной обороны сбили четыре ракеты и тринадцать БПЛА «Shahed-136». Всего за текущие сутки противник нанес 4 ракетных и 11 авиационных ударов по украинской территории, совершил более 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
Украинская авиация поразила 6 районов сосредоточения вооружения и военной техники противника и 4 позиции ракетных комплексов А воины ракетных войск и артиллерии — 3 пункта управления, 4 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, станцию РЭБ, городов и понтонную переправу врага.