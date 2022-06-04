Российские захватчики попали в храм в Донецкой области, в котором находились около 300 человек
На момент обстрела в Лавре были инвалиды, пожилые люди, около 60 детей, в том числе младенцы.
Событие: В результате вражеских обстрелов 4 июня начался масштабный пожар на территории Всехсвятского скита Свято-Успенской Святогорской Лавры в Донецкой области. Информацию об этом сообщили в УПЦ МП.
Детали и комментарии:«Пламя полностью охватило главный храм обители», — отметили в информационно просветительском отделе УПЦ Московского патриархата.
Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в Telegram добавил, что, «кроме монастырской братии и сестер, в храме находилось около 300 беженцев, среди которых инвалиды, пожилые люди, около 60 детей, в том числе младенцы».
Успенская Святогорская Лавра располагается в городе Святогорск, в 150 километрах к северу от Донецка. Монастырь берет свое начало со времен перед татарским нашествием, когда Бату-хан разрушал «матерь городов русских» — Киев. Хотя первые письменные упоминания об этом монастыре датируются 1526, академик Багалий в труде «Из прошлого Святогорского монастыря» писал: «Монастырь, или церковь, существовал еще в предмонгольский период». Первые христианские поселения, а возможно и монастырь, появились на этих горах еще до Крещения Руси, когда почитатели святых икон были вынуждены покидать охваченную иконоборчеством Византию и искать убежища вне империи.
Всехсвятский скит Свято-Успенской Святогорской Лавры освящен в 1912 году. 9 марта 2004 года Священный Синод Украинской православной церкви Московского патриархата принял решение предоставить Свято-Успенскому Святогорскому мужскому монастырю статус Лавры. Таким образом Святогорский монастырь стал третьей в Украине (после Киево-Печерской и Почаевской) православной Лаврой.
По информации Википедии, во время пророссийских выступлений в Украине весной 2014 года в Лавре замечали террористов, а их бывший вожак Игорь Гиркин (Стрелков) заявил об участии монахов Свято-Успенской Святогорской Лавры в конфликте на Донбассе: «Моя личная охрана состояла из духовных монахов, иеромонахов Святогорской Лавры, полностью хвастался эксработник ФСБ, до последнего человека, он был не очень большой, но, тем не менее, это был… У нас одним из подразделений в славянской бригаде командовал послушник Святогорской Лавры. Причем послушник занимал достаточно серьезное положение в Лавре.
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12 января 2018 года в интервью телеканалу ATR Герой Украины генерал-майор ВСУ Игорь Гордейчук рассказал, что, в частности, в Святогорской области начала российской вооруженной агрессии скрывал оружие и боевиков
Это уже не первый обстрел Свято-Успеньской Святогорской Лавры. 4 мая во время атаки на лавру там пострадали четыре человека. 30 мая при обстреле погибли двое монахов и монахиня, а еще трое монахов были ранены.
«Оккупанты точно знают, какой объект обстреливают, — отреагировал в Telegram президент Украины Владимир Зеленский. — Они знают, что на территории Святогорской лавры нет военных целей. Знают, что там укрываются от боевых действий около 300 мирян, в том числе 60 детей . Но все равно российская армия обстреливает лавру, как и весь Донбасс».
Он добавил, что Украина ожидает логического и справедливого ответа от ООН и ЮНЕСКО по запросу об исключении россии из этих организаций. Верховная Рада обратилась в ЮНЕСКО с требованием лишить Россию членства еще 31 мая. «Ни одно другое государство, кроме россии, не уничтожало в Европе столько памятников, культурных и социальных объектов за все время после Второй мировой войны. Каждая сожженная Россией в Украине церковь, каждая взорванная школа, каждый разрушенный мемориал доказывает, что россии не место в ЮНЕСКО: О чем можно говорить с государством-варваром, с государством-террористом? О том, какими артиллерийскими снарядами лучше уничтожать историческое наследие?».