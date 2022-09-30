Российские войска попали в оцепление в Лимане, — ISW
ВСУ могут взять город в ближайшее время.
Событие: В обновленном отчете американский Институт изучения войны (ISW) сообщил, что вечером 29 сентября ВСУ, вероятно, завершили оцепление российской группировки в районе Лимана на Донетчине.
Детали и комментарии: Как отмечает ISW, ссылаясь на военных корреспондентов России, украинские войска прорвали оборону в районе Ставок, в 10 км севернее Лимана, а также перерезали дорогу Торское-Дробышево, которая является последним путем поставки и выезда для оккупантов, удерживающих линию к западу от Лимана. Известно, что ВСУ атакуют Лиман по трем направлениям и перерезали также российский доступ к критической дороге Сватово-Лиман, которая является основной наземной линией связи (GLOC), поддерживающей группировку России в городе. Украинские военные смогут взять город в ближайшее время, если россияне не получат подкрепления, отметили в ISW. Вчера Генштаб ВСУ заявил, что враг опрокинул в район Лимана 7 танковых подразделений, сформированных из новомобилизованных, но некоторые из них попали в ДТП.
Спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый подтвердил, что продолжаются мероприятия по завершению оцепления российских войск в районе Лимана. «Под огневым контролем ВСУ держат почти все логистические пути», — сказал он, пишет Общественное. Череватый также прокомментировал видео из соцсетей, на котором украинский военный находится в поселке Ямполь. По его словам, официальное подтверждение об освобождении Ямполя будет после проведения всех стабилизационных мероприятий в этом и. других деоккупированных населенных пунктах.
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Военный журналист Андрей Цаплиенко сообщил в Telegram, что в оцепление в Лимане попал батальон «Русский легион». «Он также известен как «БАРС-13» — экзотический коктейль из дерьма, в который собрались недобитки группы Захара Прилепина, идейные национал-большевики Лимонова, конченые «русскомирцы» из союза добровольцев донбасса и странные лица, которые называют себя «журналистами» или «кинематографистами». Командует этим сборищем Сергей Фомченков с позывным «Фомич». Известный тем, что во времена Кучмы залез в здание Клуба моряков в Севастополе и призвал отобрать у Украины «город русских моряков». Вероятно, всем этим «прекрасным людям» в ближайшее время придется осознать, что плен будет в их случае лучшей перспективой», — заметил Цаплиенко.
Известный военный журналист Юрий Бутусов рассказал в Facebook, что российские войска бегут из района Лимана под ударами ВСУ, из нескольких ключевых пунктов их выбили. «Для прикрытия противником выставлены заслоны. Теперь вопрос, удастся ли их подразделениям в городе спастись даже, когда они бросят тяжелое вооружение. Удержать город противник не имеет никаких шансов, освобождение состоится в ближайшее время. Сейчас они будут пытаться спасти свои боеспособные подразделения, державшие оборону .20-я общевойсковая армия ВС РФ потерпела поражение, новый рубеж обороны противник пытается выстроить вдоль трассы Р-66 от Сватово до Кременной. Российская армия оказалась не способна удержать Лиманский район Донецкой области», — отметил Юрий Бутусов.