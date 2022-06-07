Российские войска отходят из части Запорожской области. Боятся контрнаступления ВСУ?
У ЗОВА объяснили, что происходит.
< strong>Событие: Захватчики покинули почти все блок-посты в Мелитопольском районе Запорожской области, сообщил в Facebook мэр Мелитополя Иван Федоров.
Детали и комментарии:Также, по его словам, несколько дней назад россияне просто покинули село Васильевку и отступили на 8 км к югу в сторону Зеленой Рощи. Федоров предположил, что кафиры боятся контрнаступления ВСУ. «Героические украинские военные делают все возможное, чтобы освободить населенные пункты от рашистов», — написал глава Мелитополя. Он отметил, что решисты заблокировали в Мелитополе украинскую связь и Интернет, поэтому у жителей временно оккупированных территорий нет правдивой информации о реальном состоянии дел на фронте.
Глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух в эфире телемарафона подтвердил, что кафиры отводят войска не только из Мелитопольского района, но и из части Васильевского. Глава ЗОВА отметил, что такие действия могут быть ротацией. «Перемещение кафиров происходит в направлении Херсона. Кроме этого, в Запорожском регионе продолжается возведение линий защиты, что существенно помогает нашим Вооруженным Силам давать отпор оккупантам. В настоящее время создано много фортификационных сооружений на подступах к Запорожью», — сообщил он. Тем не менее, рашисты не оставляют попытки продвинуться дальше на востоке региона. «По линии разграничения продолжаются активные боевые действия, где наши военные дают достойный отпор врагу. Столкновения происходят в Орехове, Гуляйполе, от постоянных обстрелов страдает Камышеваха и населенные пункты поблизости», — рассказал Старух. По его словам, сложная ситуация в Энергодаре. Запорожская АЭС продолжает работать и дает электроэнергию в нашу энергосистему, хотя сотрудники станции находятся под постоянным давлением оккупантов. . По данным журнала The Economist, через город проходит большой железнодорожный узел, которым кафиры поставляют оружие из Крыма. Однако удерживать Мелитополь русским войскам становится труднее. Каждые несколько дней в городе что-то происходит: уничтожают бронепоезд, обстреливают командные пункты (18 мая), подрывают железнодорожные пути и радиолокационные станции (19 мая), проводят проукраинские митинги (29 мая), подрывают дома коллаборантов (30 мая). Украинская сторона заявляет, что партизаны убили более 100 русских солдат в Мелитополе. Фактически город стал неофициальной столицей партизанского движения в Украине, пишет Фокус.