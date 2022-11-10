Российские войска ограбили церковь ПЦУ в оккупированном Энергодаре
По данным Центра нацсопротивления, оккупанты «сами признались в этом преступлении».
язовка. Фото из Википедии. A A+ A++
Событие: Российские войска ограбили церковь ПЦУ в оккупированном Энергодаре. Об этом сообщает Центр национального сопротивления Сил специальных операций Вооруженных сил Украины.
Детали и комментарии:«Россияне заявили о предотвращении «незаконной попытки» вывоза семи православных икон, найденных в Энергодаре в православной церкви Украины. Церковные ценности, принадлежащие религиозной общине, оккупанты якобы передали в Мелитопольский государственный краеведческий музей. Речь идет об иконах конца XVIII». век», — отмечают в ЦНС.
Как подчеркивают в Центре нацсопротивления, все случаи вывоза материальных ценностей с временно оккупированных территорий фиксируется украинскими правоохранителями и «России придется их возместить после победы».
В начале октября министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в интервью Радио Свобода отметил, что в настоящее время в ведомстве нет конкретного перечня похищенных российскими войсками украинских культурных ценностей (в частности, скифского золота).
В то же время с трибуны Совета Безопасности ООН постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица заявил, что российская война привела к разрушению или повреждению в 14 украинских областях 183 религиозных сооружений, среди которых 173 христианских, пять мусульманских и пять еврейских. «Просто представьте, как русские солдаты, благословенные православным патриархом Кириллом, уничтожили около 200 православных церквей в Украине», — подчеркнул дипломат.
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Среди храмов, разрушивших «православные» рашисты, — старинная Георгиевская церковь в селе Заворичи Броварского района на Киевщине, который до прихода «асвободителей» простоял почти 150 лет; лет. В 1935 году большевики закрыли церковь, но не разрушили ее, как тысячи других, а разместили в ней зернохранилище. В 1968-м богослужения в селе возобновили, а с обретением Украиной независимости не раз проводили реконструкцию храма. Как уверяет настоятель Георгиевской церкви протоиерей Петр Котюк, ударили российские оккупанты по церкви намеренно.
Полностью уничтожен рашистами и деревянный храм XIX века в селе Язывка Житомирской области. Церковь, построенная в 1862 году, была памятником архитектуры национального значения. Обстреляли сакральное сооружение в ночь на 7 марта. По информации секретаря Овручской епархии Сергея Стретовича, здание храма уничтожено полностью, уцелела только колокольня.
Варвары повредили еще один национальный памятник архитектуры — Свято-Успенский собор в Харькове, первое упоминание о котором в письменных источниках датируется 1658 годом. Непоправимой потерей стало и уничтожение рашистами Вознесенской церкви 1879 года в селе Лукьяновка в 58 километрах от Киева. Как сообщил священник Андрей Власенко, в храме был уникальный позднеклассистский иконостас и большая барочная икона Деисус — шедевр первой половины XVIII столетия. После того как 25 марта российский танк выстрелил по храму четыре раза, церковь сгорела дотла.
По данным Министерства культуры и информационной политики, наибольшее количество разрушенных религиозных сооружений в Донецкой (45) и Луганской (40) областях . После них — Киевская (34) и Харьковская (25) области.