Российские военные с ужасом ожидают новых поставок иностранного оружия, а в эфире Ольги Скабеевой откровенно заговорили об угрозе разгрома путинской армии
В перехваченном СБУ разговоре захватчик насмехается над фразой о «величии» россии, которая «сама замутила ту спецоперацию».
Фото Генштаба ВСУ. A A+ A++
Событие:Служба безопасности Украины опубликовала очередной перехваченный разговор российских военных, во время которого оккупанты завидуют, что у украинцев есть «Байракторы», и с ужасом ожидают новых поставок иностранного оружия ВСУ.
Детали и комментарии:< /strong> Как сообщает CБУ в Telegram, разговор оккупанта-контрактника удалось перехватить в момент, когда он воевал в Запорожской области. «Нам бы беспилотники еб*чи, как у них «Байрактар». Была бы тема совсем ох*енная. Они днем не работают, они ночью работают. Птички полетали, координаты просветили, те как у*бали нас».
«Воин» путинской армии насмехается над фразой о «величии» россии, которая «сама замутила ту спецоперацию», но не вооружила должным образом своих военных. По словам оккупанта, они вынуждены просить все у спонсоров — русским военным на квадрокоптере деньги собирают фермеры и дети. Также захватчики с ужасом следят за новостями о новых поставках иностранного оружия на нужды ВСУ. В частности, их пугает, что «поляки Украине поставили 2000 или 200 танков».
Как сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Spiegel, немецкое правительство поставило Украине дополнительное вооружение для борьбы с российской армией. По данным издания, в Украину поступило 2450 одноразовых ручных противотанковых гранатометов RGW-90, 1600 ручных противотанковых гранатометов DM22 и 3000 противотанковых мин DM31. Берлин доставлял в Украину преимущественно противотанковое оружие, миллионы боеприпасов разного калибра и взрывчатку. В списках поставок также содержится 15 единиц оружия для уничтожения бункеров.
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Отметим, что украинские военные уже проходят обучение на словацких самоходных установках Zuzana 2, несмотря на то, что соглашение об их продаже еще не заключено. Ольги Скабеевой. Ведущий российский военный эксперт полковник Михаил Ходаренок заявил об угрозе разгрома путинской армии на территории Украины, призвав Москву к мирным переговорам с Западом. «Украина имеет огромный ресурс боеспособного военного контингента размером до миллиона людей, который готов отдать свою жизнь, защищая родную страну, – сказал эксначальник группы 1-го управления Главного оперативного управления Генштаба ВС России. – Поставки новейшего западного оружия сделают из украинской армии мощное в военном плане группировки, которым по силам победить российские силы».
Услышав неудобную правду, 37-летняя Скабеева начала спорить с экспертом на глазах удивленных гостей в студии. Впоследствии появилась информация о массовом извлечении из YouTube этого фрагмента эфира.