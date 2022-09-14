Российские военные массово отказываются ехать на войну в Украину, — разведка
В армии РФ наблюдается катастрофическая нехватка личного состава.
Событие: Военные части России отменяют отправку подразделений в Украину из-за массовых отказа личного состава участвовать в боевых действиях. Об этом сообщает ГУР Минобороны в Facebook.
Детали и комментарии: По данным украинской разведки, военнослужащих 5-й отдельной танковой бригады 36 армии (Улан-Удэ), которые пишут рапорты на увольнение из-за отказа продолжать участие в боевых действиях в Украине, увольняют со службы без учета каких-либо льгот (выслуга лет – год) за три, статус ветерана и т.п.). Личному составу бригады, который находится в Украине, предоставляют отпуска исключительно по семейным обстоятельствам, например смерть близких родственников.
Одновременно в подразделениях, участвующих в войне против Украины, наблюдается катастрофическая нехватка личного состава. С целью решения проблемы командованием оккупационными войсками решено существенно сократить время на реабилитацию военных после ранений и контузий. и предлагают вернуться на войну в Украину. говорится в сообщении ГУР Минобороны. Известен случай, когда после разрыва барабанной перепонки уха и контузии, российского военнослужащего за 3 дня выписали из госпиталя. Официальный диагноз — отит. Дана рекомендация не простуживать ухо. При этом раненному отказано в операционном вмешательстве.
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По данным ГУР Минобороны, оккупанты пытаются усилить свою группировку под временно оккупированным Херсоном за счет имеющихся резервов. Для этого планируется передислокирование 4 батальонов так называемых «кадыровцев». Но пока эти подразделения значительно недоукомплектованы. Большинство личного состава — не чеченцы, а наемники из беднейших регионов России. Ранее наша разведка сообщала, что Кремль активно вербует на войну жителей Дальнего Востока и Камчатки. Мол, они лучше адаптированы к жизни в условиях низких температур и будут более эффективны в зимний период. Есть информация, что кремлевским вербовщикам удалось привлечь определенную часть населения северных регионов обещаниями высоких выплат. Но этот личный состав имеет очень низкий уровень подготовки и практически ничего не знает о реальном состоянии боевых действий в Украине, подчеркивают в ГУР Минобороны. мобилизованные, отступившие из Харьковской области. Вместо отпуска их хотели перебросить на фронт в «ДНР». «Героев» своей грудью прикрыли женщины, заявив, что никуда они не уйдут. «Воины» тоже не хотят ехать помогать «братскому народу», потому что знают, что в следующий раз могут вернуться домой в пакетах», — отметили в СтратКоме.