Российские варвары разрушили уникальных половецких баб, которым более тысячи лет

magictr | 19.09.2022 | Новости | Комментариев нет

Зафиксировано не менее 500 эпизодов военных преступлений России против украинского культурного наследия.

Русские варвары разрушили уникальных половецких баб /></p> <p><img class= Российские военные разрушили каменные половецкие бабы на горе Кременец недалеко от Изюма Харьковской области. Об этом сообщил в Faceboоk уполномоченный ВРУ по правам человека Дмитрий Лубинец, опубликовав соответствующие фотографии. На фото видно, что одна скульптура уничтожена полностью, а остальные имеют определенные повреждения.

Детали и комментарии:По его словам, эти памятки датированы IX-XIII веком. «Культурные достопримечательности на Харьковщине являются достоянием всего человечества. Однако Россия, очевидно, не заинтересована понимать связи человеческих поколений и изучать историю. Россия вырезает из истории те куски, которые ей не по душе, заполняя пробелы пропагандой и ложью». ; подчеркнул Дмитрий Лубинец. Он отметил, что своими действиями РФ нарушает нормы международного права, а именно — Гаагскую конвенцию о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта 1954 года, запрещающей любое захват, уничтожение или умышленное повреждение исторических памятников. «Совместно с международным сообществом мы должны сделать все, чтобы привлечь к ответственности как государство-агрессора, так и отдельных физических лиц, виновных не только в убийствах гражданских граждан, но и в разрушениях, повреждениях и угоне культурных ценностей Украины», — отметил Уполномоченный по правам человека.

Напомним, гора Кременец или Кремянец является комплексным памятником природы в Изюме. Ее высота составляет 218 метров. Это вторая по высоте гора в Харьковской области. Половецкие бабы здесь изображают мужчин-воинов и женщин. Эти фигуры являются идолами и свидетельствуют о физическом виде кочевников, их одежде, украшениях и оружии. Половцы использовали их для чествования своих предков, замечает 24 канал. Читайте также: Как картофель может помочь при гастрите, гипертонии и других болезнях?

С начала полномасштабной войны Министерство культуры и информационной политики зафиксировало 500 эпизодов военных преступлений России против украинского культурного наследия. Еще несколько десятков эпизодов находятся на проверке. В частности, в результате обстрелов кафиров потерпели разрушения и повреждения 142 объекта культурного наследия, а также 377 художественных объектов и учреждений культуры, в том числе 169 религиозных сооружений, 75 домов культуры, театров, кинотеатров и других художественных ячеек. Такие преступления зафиксированы в 15 регионах Украины. Больше всего — в Донецкой, Харьковской и Киевской областях. 

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