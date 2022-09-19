Российские варвары разрушили уникальных половецких баб, которым более тысячи лет
Зафиксировано не менее 500 эпизодов военных преступлений России против украинского культурного наследия.
Российские военные разрушили каменные половецкие бабы на горе Кременец недалеко от Изюма Харьковской области. Об этом сообщил в Faceboоk уполномоченный ВРУ по правам человека Дмитрий Лубинец, опубликовав соответствующие фотографии. На фото видно, что одна скульптура уничтожена полностью, а остальные имеют определенные повреждения.
Детали и комментарии:По его словам, эти памятки датированы IX-XIII веком. «Культурные достопримечательности на Харьковщине являются достоянием всего человечества. Однако Россия, очевидно, не заинтересована понимать связи человеческих поколений и изучать историю. Россия вырезает из истории те куски, которые ей не по душе, заполняя пробелы пропагандой и ложью». ; подчеркнул Дмитрий Лубинец. Он отметил, что своими действиями РФ нарушает нормы международного права, а именно — Гаагскую конвенцию о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта 1954 года, запрещающей любое захват, уничтожение или умышленное повреждение исторических памятников. «Совместно с международным сообществом мы должны сделать все, чтобы привлечь к ответственности как государство-агрессора, так и отдельных физических лиц, виновных не только в убийствах гражданских граждан, но и в разрушениях, повреждениях и угоне культурных ценностей Украины», — отметил Уполномоченный по правам человека.
Напомним, гора Кременец или Кремянец является комплексным памятником природы в Изюме. Ее высота составляет 218 метров. Это вторая по высоте гора в Харьковской области. Половецкие бабы здесь изображают мужчин-воинов и женщин. Эти фигуры являются идолами и свидетельствуют о физическом виде кочевников, их одежде, украшениях и оружии. Половцы использовали их для чествования своих предков, замечает 24 канал. Читайте также: Как картофель может помочь при гастрите, гипертонии и других болезнях?
С начала полномасштабной войны Министерство культуры и информационной политики зафиксировало 500 эпизодов военных преступлений России против украинского культурного наследия. Еще несколько десятков эпизодов находятся на проверке. В частности, в результате обстрелов кафиров потерпели разрушения и повреждения 142 объекта культурного наследия, а также 377 художественных объектов и учреждений культуры, в том числе 169 религиозных сооружений, 75 домов культуры, театров, кинотеатров и других художественных ячеек. Такие преступления зафиксированы в 15 регионах Украины. Больше всего — в Донецкой, Харьковской и Киевской областях.