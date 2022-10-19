Российские шпионы в Европе: кремлевская агентура распространена во многих странах.
Агентами могут быть не только политики, известные своими прокремлевскими заявлениями.
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Верховный суд Венгрии приговорил бывшего депутата Европарламента Бейла Ковача к пяти годам заключения за шпионаж в пользу России. Как указано в обвинительном заключении, в 2012 — В 2014 году одиозный политик продвигал в ЕС интересы России. Он очень часто контактировал с дипломатами России и почти ежемесячно наведывался в Москву. Куда теперь и убежал, поэтому, скорее всего, не окажется за решеткой.
— Бейла Ковач представлял в Европарламенте националистическую партию Jobbik, ее пророссийское крыло, — говорит Дмитрий Тужанский, директор Института центральноевропейской стратегии. — До 2014 года он активно работал в Закарпатье, где имел свою приемную, ездил с визитами по селам. Не исключено, что предоставлял кремлю информацию об этом регионе, который рассматривался как потенциальный для дестабилизации. Именно тогда московская пропаганда пыталась столкнуть лбами венгерское меньшинство и украинцев…
— Это судебное дело против Ковача свидетельствует, что Будапешт борется с российскими шпионами?
— Не думаю. Венгрия остается оазисом московских агентов воздействия и шпионов. Власть выслала из страны только одного дипломата России, в то время как другие государства – mdash; несколько десятков… А то, что Бейла Ковач смог бежать в Россию (соответственно избежит заключение), подтверждает: премьер-министр Орбан использует это дело в собственных интересах.
< strong>— Насколько разветвлена московская агентурная сеть на Балканах?
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— Больше всего их в Сербии, Болгарии и Черногории, — говорит Виктор Ягун, бывший заместитель председателя СБУ, директор Агентства по реформированию сектора безопасности. — Кстати, недавно в черногорской столице — Подгорицы — задержали семь человек по подозрению в работе на российскую разведку. Среди них — бывший пресс-секретарь МИД Радомир Секулович. Некоторые из задержанных работали на москву более десяти лет. Российские шпионы не только на Балканах.
— Интересно, где еще?
— На днях в ФРГ появилось журналистское расследование, согласно которому представители правопопулистской партии “Альтернатива для Германии” могли быть использованы в интересах Москвы. Но следует отметить: агентами могут быть не только политики, известные прокремлевскими заявлениями. Российский агент может быть, например, прогерманским, вроде бы выступать за Украину, а на самом деле работать на страну-агрессора.