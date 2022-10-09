Российские самолеты выпустили по жилому сектору Запорожья 12 ракет. 17 человек погибли, много раненых
К аварийно-спасательным работам привлечены 24 единицы специальной техники и 110 человек личного состава.
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Событие: Российские оккупанты в два ночи нанесли масштабный ракетный удар по Запорожье. Повреждены около 20 домов частного сектора и около 50 многоэтажек. Известно о десятках погибших и раненых.
Детали и комментарии:«Сегодня ночью враг применял тактическую авиацию для ракетного удара по областному центру. По предварительной информации, самолеты выпустили по Запорожью 12 ракет. Большинство ракет попали в жилые многоэтажные и частные дома в одном из районов Запорожья», – написал в Telegram глава ОВА Александр Старух.
«В настоящее время, по предварительной информации, известно, о повреждении 50-ти многоэтажек и около 20-ти домов частного сектора, из которых пять полностью разрушены . Также повреждены четыре образовательных учреждения. 17 человек погибло». – добавляет Анатолий Куртев, секретарь городского совета.
По информации главы ОВА Александра Старуха, госпитализированы 49 пострадавших, из них шестеро детей.
«В результате атаки разрушен центральподъезд многоэтажного жилого дома с первого по восьмой этажи. На месте работают все экстренные и профильные службы города. Сотрудники психологической службы ГУ ГСЧС оказывают помощь пострадавшим. спасения людей работает 24 единицы специальной техники и 110 человек личного состава», – отмечали в территориальном подразделении ГСЧС.
По сообщению ГУНП в Запорожской области за минувшие сутки оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе населенных пунктов Запорожье, Новоандреевка, Гуляйполе, Темировка, Ольговское, Малиновка, Полтавка, Дорожнянка , Железнодорожное, Волшебное, Новоданиловка, Белогорье, Орехов, Степное, Каменское. Поступило 23 сообщения о разрушении объектов гражданской инфраструктуры.
В то же время спасатели продолжают ликвидировать последствия на месте разрушенных жилых домов в результате ракетных ударов по Запорожью 6 октября. По одному адресу из-под завалов пятиэтажного жилого дома деблокировано 15 погибших, спасены шесть человек. По другому адресу из-под завалов четырехэтажного жилого дома деблокированы трое погибших людей, спасены 15 человек.
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«Всего в результате ракетных ударов 6 октября спасен 21 человек, погибли 18 человек, 12 человек госпитализированы», – добавить в ГСЧС.
Не прекращаются вражеские обстрелы территорий Днепропетровской области. оккупанты продолжают бить из тяжелой артиллерии по населенным пунктам.
«Никопольщина снова испытала на себе российскую агрессию. Со вчерашнего вечера и до утра враг несколько раз избивал по Марганецкой общине. Там поврежден частный дом, солнечная электространция, два предприятия, один автомобиль уничтожен. В Никополе после ночных обстрелов уничтожены три машины. Еще с десяток. повреждены.Исковерчены также частный дом, мастерскую, агропредприятие, парковку, магазины, автобус, линию электропередач», – написал в Facebook глава областного совета Николай Лукашук.
На Харьковщине в течение суток оккупанты из артиллерии обстреливали Волчанск, населенные пункты Купянского, Харьковского, Богодуховского и Изюмского районов. Ранения получили три человека. Подразделения ГСЧС продолжают разминирование территорий – за сутки обезвредили 633 взрывоопасных предмета.
«Вчера в результате обстрела Курахового погиб один человек. Еще несколько человек ранены, в том числе и дети. Дом, в который прилетел снаряд на этот раз, уже раньше страдал от обстрелов. Тогда полиция призвала жильцов дома эвакуироваться, однако, к сожалению, не все прислушались», – сказал он. написал в Facebook глава ОВА Павел Кириленко и добавил, что в течение суток россияне убили трех мирных жителей Донбасса, еще 14 человек получили ранения.