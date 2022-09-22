Российские оккупанты выпустили по Запорожью 9 ракет: попали в гостиницу, под завалами находятся люди
Известно о по меньшей мере одного погибшего и пятерых раненых.
Фото из сообщения Кирилла Тимошенко в Telegram A A+ A++ < p>Событие: Захватчики продолжают терроризировать обстрелами мирные города и села Украины.
Детали и комментарии: Утром российские террористы нанесли ракетный удар по Запорожью. «Мишенью оккупантов снова стали объекты инфраструктуры. Разрушения получили жилые дома вокруг. По предварительной информации, известно в одном погибшем. Пятеро ранены», — сообщил в Telegram глава ОВА Александр Старух. Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко рассказал, что Запорожье и пригород накрыли 9 вражеских ракет. «Русские изверги выпустили ракету в гостиницу в центральном парке. Там существенные разрушения, люди остаются под завалами. Спасатели работают над разбором завалов и освобождением людей. Также, как уже стало традиционно для российских террористов, попали в электрическую подстанцию. Южные общины Запорожского района сейчас без задержек. света. Есть попадание и в телебашню», — заметил Тимошенко. Кроме Запорожья, обстрелы потерпели еще 23 населенных пункта области. Поступило 53 сообщения о разрушении объектов гражданской инфраструктуры.
Около полуночи россияне накрыли «Градами» Никополь. «Выпустили по центральным кварталам из 20 снарядов. Убили 35-летнего мужчину. В городе изуродованы 17 многоэтажных и частных домов, газопровод и линии электропередач. Улицы усеяны воронками и обломками боеприпасов. Российские снаряды прилетели и в две больницы, школу, футбольный музей, админздания, несколько магазинов и рынок. Повредил обстрел и стелы на Аллее памяти», — сообщил в Telegram глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко. По его словам, из-за атаки вспыхнули четыре пожара в торговых киосках и гаражах. Возгорание огнеборцы уже укротили. В Кривом Роге из-за атаки вражеского дрона-камикадзе горело двухэтажное здание. Спасатели пламени потушили. Люди не пострадали.
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За прошедшие сутки враг продолжал террор мирного населения Харькова и области. Вечером оккупанты из РСЗО обстреляли Киевский район города, разрушены 7 гаражей на территории гаражного кооператива. Возник пожар. К счастью, никто не пострадал. «На территории области от вражеских обстрелов страдали Чугуевский, Изюмский, Купянский и Харьковский районы. Повреждены жилые дома, хозяйственные постройки. В Чугуевском районе в результате ракетного удара поврежден верхний шлюз Печенежской дамбы. Ситуация на объекте под контролем, угрозы прорыва «, — рассказал в Telegram глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. По данным Центра экстренной медицинской помощи, в Купянском районе ранены 5 человек, в том числе 13-летний мальчик. Его состояние медики оценивают как тяжелое. В Харьковском районе — один ранен. Недалеко от села Граково Чугуевского района во время проведения ремонтных работ на мини взорвались 2 сотрудника «Харьковоблэнерго» и работник ГСЧС. К сожалению, один из них погиб, двое госпитализированы с ранениями.
Ночью, 22 сентября, Николаев также подвергся массированному ракетному обстрелу, предварительно — зенитно-ракетными системами С-300. Повреждены многоэтажные дома, газопровод, водопровод, двор кинотеатра и театра, административные здания. Подробная информация уточняется, сообщил в Telegram глава Николаевской ОВА Виталий Ким. По его данным, утром российские оккупанты обстреляли ракетами село Калиновку Воскресенской общины, возник пожар в почтовом отделении. Зафиксированы обстрелы окрестностей села Новоалександровка Ингульской общины и сел Широкое & Красная Долина Широковского общества. Пострадавших и разрушений нет.