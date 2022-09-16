Российские оккупанты сбегают с правобережной Херсонщины на краденых моторных лодках, — разведка
Несколько групп военнослужащих России отказались участвовать в боевых действиях.
Фото из сообщения Юрия Соболевского в Facebook A A+ A++
< b>Событие:Подразделения кафиров в Херсонской области не могут обеспечить себя питьевой водой и убегают через Днепр на украденных у населения моторных лодках, сообщает ГУР Минобороны на своей странице в Facebook.
Детали и комментарии: По данным нашей разведки, подразделения из РФ, которые до сих пор находятся на временно оккупированных территориях Херсонской области, отрезаны от налаженной поставки пищи и питьевой воды. В частности, командование российского десантно-штурмового подразделения воздушно-десантных войск, расположенного неподалеку Каховки, не может решить проблему обеспечения личного состава на передовых позициях питьевой водой и боеприпасами. Местное население отказывается обеспечивать кафиров продовольствием даже под принуждением. Пополнение запасов воды и боекомплекта осуществляется исключительно ночью гражданским автотранспортом, угнанным в ближайших населенных пунктах. «Низка подразделений оккупационной армии в Херсонской области получила приказ о выводе личного состава на левый берег Днепра, используя для этого маломерные плавсредства моторные лодки, похищенные в окрестных селах», — говорится в сообщении ГУР Минобороны.
Вблизи места паромной переправы через Днепр зафиксировано появление нескольких групп безоружных рашистов по 10-20 человек. Эти военнослужащие отказались участвовать в боевых действиях. В результате командиры подразделений сняли их со всех видов снабжения, изъяли оружие и отпустили «на свободные хлеба». В настоящее время они вынуждены попрошайничать у местных жителей и ищут возможности вернуться домой, отмечают украинские разведчики. по Каховскому мосту на Херсонщине и 5 понтонных переправах у Дарьевки, Садового, Новой Каховки, которыми враг пытался опрокидывать вооружение и технику с левого берега Днепра на правый. Начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщила, что наши войска не только сломали логистику росармии на этом направлении, но и уничтожили ее пункты управления. «Они не могут поставлять на передовую средства защиты, оружие и подвозить боеприпасы из-за поврежденной логистики. У них нет определенного количества командиров, поскольку поражены пункты управления. Поражён офицерский состав. Мы пытаемся использовать период такой определенной растерянности, чтобы воплотить свои планы», — подчеркнула Гуменюк, пишет lb.ua.