Российские оккупанты обстреляли Южноукраинскую АЭС — ракета упала в 300 метрах от ядерных реакторов
Ударной волной повреждено здание атомной станции.
Фото energoatom.com.ua A A+ A++
< strong>Событие: Ночью рашисты обстреляли Южноукраинскую АЭС, расположенную в Николаевской области. Ракета упала в 300 метрах от ядерных реакторов, сообщил «Энергоатом» в Facebook.
Детали и комментарии: «Ударной волной повреждены здания АЭС, разбито более 100 окон. Отключился один из гидроагрегатов Александровской ГЭС, которая входит в состав Южноукраинского энергокомплекса. Отключились также три высоковольтные линии электропередачи. Акты ядерного терроризма рашистов грозят всему миру. Их нужно немедленно. катастрофы», — говорится в сообщении. По данным «Энергоатома», все три энергоблока ПАЭС работают в штатном режиме. К счастью, пострадавших среди персонала станции нет.
Беспокойно было и в других регионах страны. Ночью захватчики выпустили по Запорожью восемь ракет, попав в объекты инфраструктуры. Утром оккупанты снова нанесли удар по области. Одна из ракет прилетела в деревню недалеко от Запорожья. «Пока известно об одном пострадавшем лице. Везде уже работают соответствующие профильные службы», — заметил в Telegram глава ОВА Александр Старух.
В Днепропетровской области под вражеским прицелом в очередной раз оказался Никопольский район. «Россияне трижды ударили из тяжелой артиллерии и «Градов» по Никопольскому и Марганецкому общинам. Выпустили более 40 снарядов», — сообщил в Telegram глава ОВА Валентин Резниченко. По предварительным данным, люди не пострадали. В Никополе и в его окрестностях российские снаряды изуродовали до 10 домов, несколько хозяйственных сооружений, авто, водопровод и линию электропередач. В Марганецкой общине обстрелы оставили без света более 2500 семей. Энергетики уже работают.
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За прошедшие сутки российские оккупанты обстреливали населенные пункты Харьковщины вдоль линии столкновения и границы с РФ в Купянском, Изюмском, Чугуевском и Харьковском районах. «Вражескими обстрелами повреждены жилые дома, хозяйственные сооружения и объекты инфраструктуры. К сожалению, есть пострадавшие. В Купянске ранение получил мальчик 11 лет, в Чугуевском районе с ранениями госпитализирована 65-летняя женщина», — цитирует РИА Новости. рассказал в Telegram глава ОВА Олег Синегубов. По его словам, после побега кафиров на освобожденных территориях Харьковщины очень высока минная опасность. Вчера на минах взорвались 6 мирных жителей у Дергачевском районе, Изюмском и Чугуевском районах. Все они госпитализированы с ранениями. Руководитель ОВА снова призвал всех жителей освобожденных территорий быть максимально осторожными и передвигаться только там, где уже проведено разминирование.
Рашисты продолжают избивать по Донетчине артиллерию, авиацию и ракеты. Массированные обстрелы подверглись Авдеевке, Краматорску и другим населенным пунктам. В Торецке захватчики попали в частный сектор, убив человека. Всего с начала полномасштабного вторжения от рук оккупантов погиб 861 мирный житель Донецкой области, ранен 2161 человек.