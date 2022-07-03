Российские оккупанты обстреляли Славянск: много погибших и раненых

magictr | 03.07.2022 | Новости | Комментариев нет

Враг ударил по жилищному сектору и коммунальным предприятиям.

Российские оккупанты обстреляли Славянск: многие погибшие и многие погибшие <img class=

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