Российские оккупанты обстреляли Славянск: много погибших и раненых magictr | 03.07.2022 | Новости | Комментариев нет Враг ударил по жилищному сектору и коммунальным предприятиям. Похожие записи Прокуратура объявила подозрение депутату Згуровской райсовета (ФОТО) Комментариев нет | Июл 31, 2017 Киевская ОГА закрывает лагерь «Славутич», где произошло массовое отравление детей Комментариев нет | Июл 10, 2018 В Башкирию придут дожди и похолодание Комментариев нет | Июл 6, 2021 И это она будет собирать социальные запросы украинцев? В оккупированный Херсон прибыла вицеспикер российской госдумы Комментариев нет | Май 14, 2022 Об авторе magictr