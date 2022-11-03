Российские оккупанты обстреляли Харьков и область: погибла пожилая женщина, ранены
Из-за рашистских атак полностью обесточена Запорожская АЭС.
Событие: Враг продолжает обстреливать мирные города и села Украины. Ночью и утром агрессор нанес удары по нескольким регионам.
Детали и комментарии: Ракетную атаку подверг Харьков. Российские террористы выпустили по городу 3 ракеты из ЗРК С-300. «В Киевском районе одна ракета повредила хозяйственное здание и троллейбус, остальные ракеты попали в землю. Предварительно, без пострадавших», — сообщил в Facebook глава ОВА Олег Синегубов. По его словам, за прошедшие сутки российские оккупанты обстреливали и мирное население прилегающих к линии столкновения и границы с РФ территорий, в том числе населенные пункты Купянского, Харьковского и Чугуевского районов. Повреждены жилые дома, общественные постройки, произошли пожары. По данным областного Центра экстренной медицинской помощи, в Купянске под обстрелом погибла 82-летняя женщина, еще один человек госпитализирован с ранениями. В Чугуевском районе получили ранения 5 мирных жителей. Олег Синегубов подчеркнул, что на деоккупированных территориях области продолжается разминирование. За сутки специалисты ГСЧС обезвредили 754 взрывоопасных предмета. Впрочем, минная опасность остается очень высокой. «Вчера возле села Александровка Богодуховского района в поле на мину наехал комбайн. 37-летний комбайнер госпитализирован с ранениями. Возле села Граково Чугуевского района на мине взорвался трактор. К сожалению, 45-летний тракторист погиб», — заметил глава ОВА.
Беспокойно было на Днепропетровщине. Россияне нанесли удар по объектам энергетической и водной инфраструктуры в Кривом Роге. Там серьезные разрушения. Работают все службы. В Павлограде враг попал по промышленному предприятию. Продолжаются восстановительные работы. Также рашисты накрыли «Градами» и тяжелой артиллерией две общины — Никопольский и Марганецкий. «В Никополе загорелась автозаправка. Огонь уже укротили. Снаряды повредили жилье, колледж, мебельное производство и промышленное предприятие. В Марганецкой общине вражеские снаряды оставили без света более 1000 семей. Энергетики уже чинят линии. К счастью, всюду» — сообщил в Facebook глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко. По его словам, ночью защитники из воздушного командования «Восток» уничтожили над областью 4 дрона-камикадзе «Shahed-136».За минувшие сутки россияне убили 4 гражданских в Донецкой области, еще 5 человек получили ранения. Кроме того, правоохранители обнаружили тела 4 гражданских, погибших во время оккупации: три человека в Рубцах и один — в Лозовой, сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram. По его данным, с 24 февраля оккупанты лишили жизни 1151 мирного жителя Донбасса, ранили еще 2518 человек. Пока неизвестно количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
В результате рашистских обстрелов повреждены две последние высоковольтные линии связи Запорожской АЭС с украинской энергосистемой. Станция перешла в режим полного обесточивания. Включились все 20 дизель-генераторов, сообщает Энергоатом в Telegram. В настоящее время схема питания собственных потребностей ЗАЭС оптимизирована, оставлено в работе 9 дизель-генераторов. Энергоблоки 5 и 6 переводятся в холодное состояние. «Горючего для работы дизель-генераторов в режиме полного обесточивания ЗАЭС остается на 15 суток. Начался обратный отсчет времени. Из-за оккупации станции и вмешательства представителей Росатома в ее работу, возможности украинской стороны по поддержанию ЗАЭС в режиме безопасности значительно ограничены», — подчеркнул Энергоатом. И в очередной раз обратился к международному сообществу с призывом безотлагательно принять меры по скорейшей демилитаризации ЗАЭС, выводу с территории станции и города Энергодар всех российских военных, и возвращению Запорожской АЭС под полный контроль Украины. Всего за минувшие сутки оккупанты обстреляли 18 населенных пунктов Запорожской области. В милицию поступило 16 сообщений о разрушении домов граждан и объектов инфраструктуры