Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Николаеву: много раненых, есть разрушение
Утром враг также обстрелял Харьков и Донетчину.
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Событие: На рассвете 12 июля рашисты нанесли ракетный удар по Николаеву. Об этом сообщил в Telegram глава ОВА Виталий Ким.
Детали и комментарии: «Известно о попадании в два медицинских учреждения и жилых дома. В результате обстрелов 4 человека ранены, предварительно без жертв. Подробная информация уточняется», — написал он. Позже Ким отметил, что количество раненых возросло до 12 человек. По его словам, враг обстрелял и Широковскую общину. Попадания были преимущественного вне населенных пунктов и по открытым территориям. Пострадавших нет. Продолжаются обстрелы деревень по линии разграничения в Березнеговатской общине. В результате обстрелов поселка Первомайское получили повреждения частное сельское хозяйство, техника и жилой дом. Как известно, во время утренней воздушной тревоги 11 июля по Николаеву ударили 6 российских ракет. Один человек получил ранения.
Также враг ночью нанес два ракетных удара по Харькову. По словам главы ОВА Олега Синегубова, ракеты ударили между зданиями в Шевченковском районе. Пострадавших нет. «За прошедшие сутки оккупанты снова обстреливали Харьковский, Богодуховский и Изюмский районы области. Повреждены частные дома, хозяйственные здания, автомобили. В результате артиллерийских обстрелов в Золочеве погибли 2 человека», — сообщил Синегубов в Telegram. Напомним, вчера утром оккупанты обстреляли из реактивных систем залпового огня жилые массивы Киевского и Салтовского районов Харькова. По данным Офиса генпрокурора, под огнем кафиров оказались частные дома харьковчан, торговый центр и шиномонтаж. 31 человек получил ранения, в том числе двое детей в возрасте 4 и 16 лет. Погибли шесть гражданских, среди них 17-летний парень со своим отцом, которые во время обстрела шиномонтажа проезжали мимо автомобилей. От взрыва их тела изуродованы.
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Ночью оккупанты обстреляли и город Славянск в Донецкой области. В результате попаданий повреждены несколько частных домов, ранена женщина, сообщил начальник Славянской МВА Вадим Лях в Telegram. В городе Часов Яр продолжается спасательная операция. Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко рассказал в Telegram, что работники ГСЧС расчистили около 70% руин. Из-под завалов многоэтажки, в которую попала российская ракета, спасатели уже получили 34 погибших и 9 раненых среди погибших. один ребенок. Напомним, 10 июля оккупанты атаковали Часов Яр, попав в 5-этажный жилой дом. По словам Кириленко, с начала вторжения россиян в Украину в результате обстрелов и бомбардировок в Донецкой области погибли 602 мирных человека, ранены 1552 человека. Пока неизвестно количество жертв рашистов в Мариуполе и Волновахе.