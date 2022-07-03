Российские оккупанты нанесли новый ракетный удар по Одесщине и обстреляли Днепропетровщину magictr | 03.07.2022 | Новости | Комментариев нет В других регионах Украины тоже неспокойно. Похожие записи Экс-председатель Донецкой ОГА незаконно арендует землю в Кагарлыкском районе Комментариев нет | Апр 26, 2018 Погода в Киеве и Киевской области на 24 марта Комментариев нет | Мар 24, 2018 Фастовский район: проведено учебное занятие с воспитателями ДОУ «Сказка» Комментариев нет | Окт 26, 2017 В Вышгороде предприниматель нажился на ремонте детского сада Комментариев нет | Май 14, 2018 Об авторе magictr