Российские оккупанты нанесли новый ракетный удар по Одесщине и обстреляли Днепропетровщину

magictr | 03.07.2022 | Новости | Комментариев нет

В других регионах Украины тоже неспокойно.

Российские оккупанты нанесли новый ракетный удар по Одесщине>> p><img class=

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