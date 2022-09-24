Российские офицеры сопротивляются приказам путина. Диктатор начал лично заниматься стратегическим планированием войны
Именно Путин отказался отвести войска от Херсона, потому что такое отступление стало бы для него «унизительным публичным признанием поражения». «Русские офицеры сопротивляются приказам путина. Диктатор начал лично заниматься стратегическим планированием войны» />
Фото из Википедии. A A+ A++
Событие: Российские офицеры имеют разные мнения относительно реакции на контрнаступление ВСУ. Некоторые считают, что нужно сопротивляться приказам путина, остальные — что его указания можно выполнить. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на американских чиновников.
Детали и комментарии:Как пишет издание, 69-летний российский диктатор за последние недели лично занимается стратегическим планированием войны против Украины. Именно он отказался отвести войска от Херсона на левый берег Днепра, отклонив просьбы своих командиров, поскольку такое отступление стало бы для него «унизительным публичным признанием поражения». В то же время, командование РФ считает, что организованный уход войск из Херсона поможет сохранить технику и солдат в случае масштабного наступления ВСУ на город. Сейчас российская группировка отрезана от основных сил армии РФ, а отказ путина ударил по моральному духу российских войск, пишет NYT.
И хотя диктатор принял некоторые рекомендации командиров, включая мобилизацию, его участие в принятии решений создало напряженность, заявили американские чиновники. Путин сосредоточен на победе любой ценой и завлекает им, что стратегические решения на местах должен принимать лично он. Также, как сообщает издание, глава кремля сомневается в укреплении обороны россиян на левом берегу реки Оскол на Харьковщине. Он против отступления там, поскольку «не хочет отдавать Зеленскому нечто, имеющее вид победы».
Аналитики Института изучения войны (ISW) пришли к выводу, что разные процессы мобилизации в разных регионах могут обострить социальное напряжение в РФ. «Российская мобилизационная система пытается справиться с задачей, поставленной президентом Владимиром Путиным, и, скорее всего, не сможет создать мобилизованные резервные силы даже такого низкого качества, которое предполагалось планами путина, если кремль не сможет быстро исправить фундаментальные и системные проблемы», — говорится в сообщении.
читайте также: Обезьяна оспа уже в Украине: зафиксировано два случая заболевания. Нужно ли вакцинироваться?
В институте отмечают, что проблемы и ошибки в первые дни проведения широкомасштабной и сложной частичной мобилизации во время неудачной войны не являются неожиданными, хотя свидетельствуют о том, что российская военная мобилизационная инфраструктура была подготовлена к большой войне не лучше, чем и российские вооруженные силы. Тем не менее, по мнению военных аналитиков, вполне возможно, что Министерство обороны России решит некоторые из самых плохих проблем и наладит мобилизационные усилия. В ISW отмечают, что разногласия с указом о мобилизации и заявлениями путина и шойга по категориям освобождаемых от мобилизации мужчин также вызывают гнев и недоверие к российским субъектам федерации и самому кремлю. По мнению экспертов, различные процессы мобилизации в разных регионах могут обострить социальное напряжение в России, уже возросшее из-за восприятия неравенства при создании добровольческих батальонов. В частности, лидер Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Чеченская Республика не будет проводить мобилизацию, поскольку республика уже перевыполнила «план» призыва на 254 процента.
Военный эксперт Олег Жданов в интервью Радио НВ заявил, что мобилизация в Россия может стать началом развала тоталитарного режима диктатора Путина. Как сказал Жданов, нанесение потерь со стороны ВСУ российским войскам и волна отказников от дальнейшего участия в боевых действиях — два фактора, заставившие путина пойти на такой непопулярный шаг, как мобилизация. «Именно этот шаг может стать началом развала этого государственного аппарата, тоталитарного режима, который построил путин. Потому что, как говорил один наш политик, пока у вас на огороде не разорвется 152-миллиметровый снаряд, вы не поверите, что началась война. Сегодня война пришла в каждый русский дом, где есть мужчина в возрасте от 18 до 60 лет», — подчеркнул военный эксперт.