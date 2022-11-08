Российские морпехи пожаловались на большие потери в Украине. Как отреагировали в минобороны РФ?
В оккупационной армии растет недовольство. Воины не понимают для чего их бросают в бессмысленные атаки.
Фото: 1news.info A A+ A++
< strong>Событие:Российские морские пехотинцы пожаловались на потери в Украине. В ответ минобороны РФ похвалило их командиров. Об этом пишет российское издание «Важные истории».
Детали и комментарии:Бойцы 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота написали губернатору Приморья Олегу Кожемяко жалобу на действия командования, допустившего большие потери в живых силах. Согласно публикации телеграмм-канала Gray Zone, который СМИ называют приближенным к «ПВК Вагнера», морпехи потеряли около 300 человек убитыми и ранеными за четыре дня во время наступления села Павловка под Угледаром на Донбассе. Минобороны России, комментируя ситуацию под Павловкой, назвало действия командиров морских пехотинцев грамотными.
Недавно российское оборонное ведомство отрапортовало об успехах под Угледаром. 30 октября минобороны РФ сообщило о выходе в южные окрестности Павловки, а 5 ноября – . о нанесении «поражения подразделениям ВСУ» в районе Павловки на Южно-Донецком направлении. На прошлой неделе российские пропагандисты также говорили о том, что операция в Павловке проходит успешно. Например, репортер Андрей Руденко сообщил, что большая часть Павловки уже взята, а 72-я бригада ВСУ «оставила свои позиции и отступила». 30 октября командир батальона «Восток» так называемой «народной милиции» самопровозглашенной «лнр» Александр Ходаковский отметил, что «Павловка частично наша», а пророссийский канал «Архангел Спецназа Z» писал, что село под контролем российской армии, но «проводятся» зачистки».
6 ноября о жалобах морпехов начали сообщать прокремлевские телеграмм-каналы и «военкоры» государственных телеканалов.
«В очередной раз нас бросил в непонятное наступление генерал М. и его корефан-земляк А. ради того, чтобы М. заработал бонусы перед начальником Генштаба, а А. товарищ М. обещал героя России», – опубликовала отрывки из письма о кремлевской блоггерке, Анастасии Кашеваровой, которая в свое время была советником главы госдумы Вячеслава Володина.
Губернатор Приморья отреагировал на информацию в письме морпехов. «Мы сделали запрос в компетентные органы и в военную прокуратуру для выявления ситуации. Не исключено, что это вброс со стороны противника украинских спецслужб», – передала его слова пресс-служба региона. Затем Кожемяко в своем телеграмм-канале опубликовал видео с военного полигона, на котором он говорит, что связался с командирами морпехов на передовой, и они утверждают, что потери «значительно завышены». Губернатор добавил, что «компетентные органы дают свою оценку» обращению морпехов.
читайте также: “Такая цена нашей свободы…” На фронте героически погиб один из лидеров фанатского движения ФК “Динамо” А уже через несколько часов минобороны России вроде бы проверило информацию. Там утверждают, что потери «не превышают» 1% боевого состава и 7% ранеными, значительная часть которых уже вернулась в строй».
Провластный блоггер Юрий Подоляка прокомментировал это так: «Если выходить из штатной численности бригады мп РФ (примерно 3300 человек), то потери убитыми в пределах 1% составляют в пределах 33 человек плюс 7% раненых (231 человек). Итого, это примерно 260-270 человек».
Военный эксперт Ян Матвеев считает, что рост количества жалоб связан с притоком мобилизованных, у которых «еще осталась связь с родными», а также уже возможно накопилась критическая масса неприятностей от военных, давно на фронте.
«Сейчас их бросают в бессмысленные атаки, и они не понимают для чего», — отмечает Матвеев.По его словам, в состоянии отчаяния военные начинают жаловаться все чаще «.