Российские мобики воруют оружие друг у друга и жалуются на командиров, отбирающих деньги
Убегая от ВСУ, захватчики разбрасывают листовки с призывами прекратить «агрессию Украины против России».
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Событие: Мобилизированные из Ингушетии воруют оружие у других солдат на передовой, чтобы убивать украинцев. Соответствующие аудиозаписи расшифровала «Фортанга». Об этом сообщает российское оппозиционное издание «Сота».
Детали и комментарии:«Они в нас стреляют и мы в них стреляем. Здесь мы сами забрали осколочные бронежилеты и каски у танкистов со скандалами и дракой. Нам дали неисправный пулемет, два-три раза выстрелил и вышел из строя. Нам даже патронов в автоматы не выдали. Мы. сами эти патроны добывали, как могли: что-то из состава украли, что-то у других отобрали. говорит один из мобилизованных своему товарищу из Ингушетии.
Он также рассказывает, что самим приходится добывать противотанковые гранатометы. Две-три штуки украли, а теперь нечем стрелять. Дали поржавевший еще советский 30-миллиметровый автоматический гранатомет и станок. Он постоянно заедает, нет патронов, чтобы стрелять.
«Пришлите нам хотя бы каски и бронежилеты, чтобы у нас осколки не попадали во время обстрелов. Мы не можем постоянно сидеть в окопах. У нас уже двое попали в госпиталь из-за отсутствия бронежилеты, один ранен в ногу, другой – в голову. Старший роты Бембулат получил сквозное ранение в руку, Он также в больнице. Магомед, пришли нам помощь, которую вы обещали, мы больше ничего не требуем. умоляет в конце разговоры.
Как отмечает издание, сведения о взаимных воровствах на войне также часто поступают от родственников кафиров.
А украинская военная разведка обнародовала перехваченное аудио, где мобилизованный россиянин пожаловался товарищу на то, что его командир забирает у него деньги и бьет своих подчиненных.
читайте также: Шевченко отказался работать в Национальном олимпийском комитете «Бабки понял, с пацанов по 50 тысяч, по 70 тысяч взбивают. Потом только с нулями остаешься, а потом отправляешься на передовую», – жалуется мобилизованный оккупант.
Также россиянин рассказал об очень строгих методах наказания за постоянное пьянство на фронте и о серьезных потерях. По его словам, из 16 человек осталось всего пять.
«Командиры сразу свалили, сбежали с позиций. Ну и ребят начал бить, именно бить», – добавил оккупант.
Между тем нарративы рашистов меняются – от «возьмем Киев за три дня» до «прекратите агрессию против России». Захватчики разбрасывают открытки с такими призывами, убегая от ВСУ. Такие «послания» находят украинские воины на освобожденных территориях. Фото одной из листовок обнародовал военный Юрий Кочевенко.
Более того, украинских солдат оккупанты призывают прекратить «защищать американцев и масонов», а также – сдаваться. В общем, все в стиле российской пропаганды.