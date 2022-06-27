Российские кафиры ударили ракетами по торговому центру в Кременчуге: много погибших и раненых

magictr | 27.06.2022 | Новости | Комментариев нет

Спасательная операция продолжается.

Российские оккупанты ударили ракетами по торговому центру в Кременчуге: многие погибли Российские оккупанты ударили ракетами по торговому центру в Кременчуге. </p> <p> Скриншот видео из сообщения Владимира Зеленского в Facebook A A+ A++ <i class=

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