Российские кафиры ударили ракетами по торговому центру в Кременчуге: много погибших и раненых magictr | 27.06.2022 | Новости | Комментариев нет Спасательная операция продолжается. Похожие записи В Киеве водители устроили стрельбу Комментариев нет | Июн 25, 2017 С начала войны в столице сделали почти 23 тысячи прививок от COVID-19 Комментариев нет | Апр 27, 2022 Помогите найти: на Киевщине три месяца назад без вести пропал несовершеннолетний парень (ФОТО) Комментариев нет | Янв 4, 2018 На Бородянщині пожарные спасали дом от огня Комментариев нет | Фев 12, 2018 Об авторе magictr