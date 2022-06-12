Российские кафиры ударили четырьмя ракетами по Тернопольщине: есть разрушения и много раненых
Что известно по состоянию на 12 июня.
Событие: Вчера вечером, 11 июня, российские кафиры нанесли ракетные удары по Тернопольщине. В областной администрации подтвердили взрывы.
Детали и комментарии:В частности, известно, что враг атаковал ракетами Чертковский район, где расположен военный аэродром. По предварительным данным, ракеты были выпущены из акватории Черного моря. Сегодня утром глава Тернопольской ОВА Владимир Труш сообщил в Facebook, что предварительно жертв нет. «Всю ночь оказывали помощь пострадавшим, среди которых — дети. Сейчас работаем над ликвидацией разрушений и фиксацией поврежденного имущества гражданских граждан», — рассказал он в Facebook. Мэр Черткова Владимир Шматько сообщил в Facebook, что город Чортков и село Белая отключены от газоснабжения. Это необходимо для ликвидации последствий взрывов. «Отстроим и победим орду!» — написал руководитель общества.
Позже на брифинге глава Тернопольской ОВА рассказал, что Чертков атаковали 4 ракеты, частично разрушен военный объект и четыре 5-этажных гражданских дома (выбиты окна, повреждено имущество). Пострадали 22 человека, которые были госпитализированы, среди них 12-летний ребенок. Им оказали медицинскую помощь. На месте взрывов работали 10 скорых. По словам Труша, состояние пострадавших удовлетворительное, но часть из них еще находится в больнице.
Руководитель ГСЧС в Тернопольской области Виктор Маслей отметил, что спасатели в течение нескольких часов занимались поиском людей под завалами. Удалось спасти 12 человек, в том числе двое травмированных подростков. Над ликвидацией последствий ударов пиротехники и ГСЧС работали всю ночь. По его словам, кафиры повредили в Чорткове газопровод. Возник пожар, который был ликвидирован. До конца дня газовики обещают возобновить поставки голубого топлива в городе. Пожалуйста, читайте также: Полицейский производит устройства бесшумной стрельбы для ВСУ. «Работать, пока не ликвидируем последнего москаля» Руководитель ГУ Нацполиции Тернопольщины Александр Богомол сообщил на брифинге, что на объекте, который атаковали рашисты, не было ни одного оружия. Поэтому этот обстрел — это преступление против гражданского населения. По его словам, открыто уголовное производство.
Также Владимир Труш рассказал, что после взрыва в Чорткове был неприятный инцидент, когда местный житель опубликовал в соцсети съемку места, где произошел взрыв. «Это позволило корректировать врагу свой следующий удар», — заметил он. И еще раз призвал украинцев не фотографировать пострадавшие объекты и не выставлять их в Интернете.
Напомним, первый удар по Тернопольщине оккупанты нанесли 3 апреля. Тогда враг пытался разрушить один из объектов критической инфраструктуры областного центра.