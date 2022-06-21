Российские кафиры снова обстреляли Харьков: есть разрушения, 7 пострадавших magictr | 21.06.2022 | Новости | Комментариев нет Враг нанес удар по депо метрополитена. Похожие записи Добро пожаловать на обучение в центр профессионально-технического образования Комментариев нет | Апр 28, 2017 Тяжелые времена — сложные проблемы Комментариев нет | Июл 28, 2016 Вежливые полицейские в Борисполе останавливают водителей, чтобы напомнить правила дорожного движения (ВИДЕО) Комментариев нет | Сен 13, 2017 В Белой Церкве с нового года подорожают ритуальные услуги Комментариев нет | Дек 15, 2018 Об авторе magictr