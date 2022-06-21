Российские кафиры снова обстреляли Харьков: есть разрушения, 7 пострадавших

magictr | 21.06.2022 | Новости | Комментариев нет

Враг нанес удар по депо метрополитена.

Российские оккупанты снова обстреляли Харьков: есть разрушения, 7 p><img class=

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