Российские кафиры обстреляли психоневрологический интернат в Пуще-Водице
На момент обстрела подопечные интерната и персонал были эвакуированы. Фото из открытых источников
Сегодня, 13 марта, от минометных обстрелов пострадали технические здания Пуща-Водицкого психоневрологического интерната.
Один снаряд попал в помещение котельной: повреждена крыша, есть разрушение внутри. Второй снаряд попал в помещение морга.
В результате взрывной волны частичных разрушений потерпел и жилой корпус учреждения.
На момент обстрела, подопечные интерната и персонал были эвакуированы в безопасное место. Сейчас, на месте обстрела работают специалисты.
Пуща-Водицкий психоневрологический интернат является стационарным интернатным учреждением для социальной защиты, для временного или постоянного проживания/пребывания лиц мужского пола со стойкими интеллектуальными и/или психическими нарушениями, которые по состоянию здоровья требуют постороннего ухода, социально-бытового обслуживания, оказания медицинской помощи, социальных услуг и комплекса реабилитационных мероприятий и которым согласно выводу врачебной комиссии с участием врача-психиатра не противопоказано пребывание в интернате.
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Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»