Российские кафиры обстреляли психоневрологический интернат в Пуще-Водице

magictr | 13.03.2022 | Новости | Комментариев нет

Российские оккупанты обстреляли психоневрологический интер Водицы

На момент обстрела подопечные интерната и персонал были эвакуированы. Фото из открытых источников

Сегодня, 13 марта, от минометных обстрелов пострадали технические здания Пуща-Водицкого психоневрологического интерната.

Один снаряд попал в помещение котельной: повреждена крыша, есть разрушение внутри. Второй снаряд попал в помещение морга.

В результате взрывной волны частичных разрушений потерпел и жилой корпус учреждения.

На момент обстрела, подопечные интерната и персонал были эвакуированы в безопасное место. Сейчас, на месте обстрела работают специалисты.

Пуща-Водицкий психоневрологический интернат является стационарным интернатным учреждением для социальной защиты, для временного или постоянного проживания/пребывания лиц мужского пола со стойкими интеллектуальными и/или психическими нарушениями, которые по состоянию здоровья требуют постороннего ухода, социально-бытового обслуживания, оказания медицинской помощи, социальных услуг и комплекса реабилитационных мероприятий и которым согласно выводу врачебной комиссии с участием врача-психиатра не противопоказано пребывание в интернате.

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Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»

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