Российские кафиры обстреляли Днепропетровщину: зафиксированы значительные разрушения

magictr | 01.07.2022 | Новости | Комментариев нет

Ночью и утром враг готовил и по другим областям.

Российские оккупанты обстреляли Днепропетровщину: зафиксированы значительные <p> img class=»aligncenter» src=»/wp-content/uploads/2022/06/80ce40af76459081ff797651c5f29148.jpg» alt=»Российские оккупанты обстреляли Днепропетровщину: зафиксированы значительные разрушения»/A+ A++ <i class=

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