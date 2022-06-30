Российские кафиры обстреляли Днепропетровщину: зафиксированы значительные разрушения magictr | 01.07.2022 | Новости | Комментариев нет Ночью и утром враг готовил и по другим областям. Похожие записи Неудачный бизнес: на Обуховщине музыканта обманули, обокрали и чуть не убили Комментариев нет | Фев 7, 2019 Центральную площадь Ирпеня готовят ко Дню Независимости (ВИДЕО) Комментариев нет | Авг 16, 2017 Сборная Украины U-17 по волейболу под руководством білоцерківчанки поедет в Болгарию на Чемпионат Европы Комментариев нет | Янв 11, 2018 Жуткое ДТП в Киеве: грузовик столкнулся с автобусом и чуть не вылетела с обрыва (ФОТО) Комментариев нет | Окт 23, 2017 Об авторе magictr