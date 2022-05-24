Российские кафиры наступают на четырех направлениях, – Генштаб
На южном фронте враг усилил авиаудары, укрепляет оборону и формирует резервы в оккупированном Крыму.
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Событие: Подходит к концу 90-е сутки войны с русскими оккупантами. На Донбассе враг пытается прорвать оборону наших войск и выйти на границы Луганской области. Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ.
Детали и комментарии:«На Северском направлении враг продолжает принимать меры по прикрытию участка украинско-российской границы и оборудованию опорных пунктов на территории брянской области. Агрессор нанес авиационных ударов по объектам гражданской и военной инфраструктуры в Сумской области, – рассказывает представитель главного органа управления войсками Александр Штупун .– На Харьковском и Славянском направлениях оккупанты активных действий не проводили, а осуществили артиллерийский обстрел подразделений ВСУ возле Циркунов. Противник провел разведку боем в районе села Пасеки, понес потери и отступил».
Самые ожесточенные бои сегодня продолжаются на Донбассе. В Донецкой и Луганской областях вражеские войска делают все возможное, чтобы взять в кольцо ВСУ, но у них ничего не получается. Такое заявление сделала во время эфира единственного телемарафона заместитель министра обороны Анна Маляр. Она отметила, что в Донецкой области сейчас невероятно сложная ситуация. ВСУ продолжают мужественно держать оборону и не отдают ни одного метра украинской земле, но борьба очень серьезная.
Как сообщают в Генштабе ВСУ, на Донецком направлении рашисты бомбили объекты гражданской инфраструктуры в Краматорске, Лимане и Славянске. При поддержке артиллерии и авиации ведут наступление на Лиман. Северодонецк. Липовое и Белогоровка. В то же время не прекращают минометные и артиллерийские обстрелы позиций Сил обороны и гражданской инфраструктуры в районах Авдеевки, Песков и Марьинки.
«Больше всего достается Северодонецку, – сообщает глава ОВА Сергей Гайдай. – Бои продолжаются в окрестностях города – в селах-сателлитах. На отдельных участках Луганского фронта соотношение наших сил и враждебных 1:20».
На Южнобужском направлении враг обстреливал наши войска из минометов, реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерии и вел контрбатарейную борьбу.
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«Обстановка на линии столкновения в Николаевской и Херсонской областях – стабильно напряженная, – сообщает оперативное командование «Юг». – Враг обустраивает оборонительные рубежи и не пытается двинуться вперед. Артиллерийско-минометный огонь, которым решисты накрывают наши позиции и мирные населенные пункты» Продолжая административно-полицейский террор на оккупированных территориях коллаборанты от самопровозглашенной власти, опасаясь за свою предательскую судьбу, призывают «мощного брата» разместить на Херсонщине военную базу рашистов. Под угрозой ракет 2 ракетных корабля, подтверждено присутствие и десантных».
Оккупанты нарушают права граждан Украины на временно занятых территориях – препятствуют свободному передвижению и создают искусственные условия для развития гуманитарного кризиса.
«Рашистские оккупанты продолжают похищать мирных жителей на временно оккупированных территориях за их проукраинскую позицию, – сообщает уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова. Мелитополи захватчики взяли в плен исполняющую обязанности директора многопрофильного центра профессионально-технического образования Олесю Дорохову. Похищая активистов, кафиры пытаются сломать волю и против местного населения, и как следствие — насадить власть террора и страха».
На временно оккупированной территории АР Крым противник формирует резервные подразделения для ведения боевых действий на территории Украины.