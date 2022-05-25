Российские кафиры нанесли семь ракетных ударов по Запорожью и Кривому Рогу: есть погибший и раненые
Одну ракету сбила ПВО.
Фото из сообщения Воздушного командования "Запад" Воздушных сил ВСУ в Facebook A A+ A++
Событие: Утро в Запорожье было неспокойным. Сегодня, 25 мая, российские войска запустили четыре крылатые ракеты по городу, сообщила Запорожская военная администрация в Telegram.
Детали и комментарии:По данным ЗОВА, одну из ракет сбило наше ПВО. «Остальные три атаковали два района города — били по гражданским объектам Шевченковского района и торговому центру в Александровском районе. В частном секторе по меньшей мере 62 повреждены дома. Сейчас известно относительно одной погибшей гражданки и троих раненых», — говорится в сообщении администрации. В настоящее время обследуется пораженная территория, на месте происшествия работают соответствующие службы. Также враг активизировал применение авиации в Запорожском направлении. Российская армия продолжает обстреливать Гуляйполе, пытаясь уничтожить держащий оборону город и не дает врагу продвинуться на Запорожье. В результате российских артиллерийских атак горели хозяйственные постройки, складские помещения и транспортировочная лента элеватора, отметила ЗОВА.
Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко рассказал в Telegram, что утром враг нанес три ракетных удара по Кривому Рогу. «Попали в промышленное предприятие. Серьезные разрушения. Информацию по пострадавшим уточняем. В Криворожском районе оккупанты снова обстреляли из «Ураганов» Широковскую и Апостоловскую общины. Людей не зацепило», — заметил он. Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук рассказал в FB, что противник ударил ракетами со стороны Херсонщины.
По данным Госпогранслужбы, ночью с территории России произошли обстрелы украинской территории. Так, враг, корректируя огонь с помощью дронов, гатив из ствольной артиллерии и минометов калибра 120 мм по территории Новгород-Северского района Черниговщины. А пара вражеских самолетов дважды производила пуски неуправляемыми ракетами в направлении Шосткинского района Сумщины. Возле другой деревни этого же района разорвалось 8 боеприпасов. Еще 7 мин взорвались на окраине населенного пункта Конотопского района.
читайте также: Российские оккупанты наступают на четырех направлениях, – Генштаб
Тревожная ночь была в Краматорске на Донетчине. Городской совет сообщил в Telegram об авиаракетном ударе по спальным районам города и частному сектору. К счастью, жертв нет.
Председатель Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал в Telegram, что российские кафиры продолжают обстреливать Северодонецк, в результате чего погибли 6 человек и ранены 8 гражданских. По его словам, россияне избивают по скоплению людей. «Да, они знают, что на северодонецком «Азоте» обустроены бомбоубежища, и направляют снаряды именно туда. Вчера они убили там четырех местных жителей, еще трое госпитализированы. Также врагу известно, в каких школах есть укрытия» туда тоже бьют неслучайно .Вблизи одного из учебных заведений 24 мая ранена женщина. Эту информацию кафир собирает, используя беспилотники, а также поступают данные от наведчиков», — заметил он. По словам Гайдая, обстрелы Северодонецка растут в геометрической прогрессии (авиабомбы, гряды, смерчи, минометы), ведь россияне сосредоточили все силы на захвате Луганщины. Рашисты переправили в область еще 2500 единиц военной техники.