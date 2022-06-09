Российские кафиры нанесли ракетный удар по Житомирщине. Попали в многоэтажку
На месте происшествия работают правоохранители.
class=»aligncenter» src=»/wp-content/uploads/c8db767d3faf6c8cf6f2382bbea873e8.jpg» alt=»Российские кафиры нанесли ракетный удар по Житомирщине. Попали в многоэтажку» /> Фото с сообщения&tquo в Facebook A A+ A++
Событие: Около часа ночи 9 июня российской ракетой было повреждено многоэтажное здание в Новоград-Волынском Житомирской области. Об этом сообщил в Facebook глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко. По предварительной информации, ракета могла быть выпущена с самолета со стороны Беларуси.
Детали и комментарии: «Пока информации о погибших и пострадавших нет. На месте происшествия работают правоохранители. Каждое преступление российских военных в Житомирской области должно быть тщательно зафиксировано. В конце концов все это станет основой для приговора российскому преступному режиму и тем, кто выполняет его приказы», — заметил Бунечко. Он призвал украинцев не пренебрегать предупреждениями о воздушной тревоге.
Беспокойно было и в других регионах. За минувшие сутки спасатели Харьковщины ликвидировали 16 пожаров, вызванных обстрелами, в результате которых пострадали жилые дома, хозяйственные постройки, мастерская, сеновал, складские здания, гаражи и автомобили, здание кафе, магазин, школьная библиотека, а также хвойные леса. К сожалению, есть жертвы. В Новобаварском районе Харькова, по предварительным данным, 2 человека погибли, еще 4 человека получили травмы.
Председатель Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил в Telegram, что в результате артиллерийского обстрела Лисичанска была убита женщина и ранена ее дочь, а в целом в области за минувшие сутки погибли по меньшей мере 4 человека, еще 6 — получили ранения.
По данным Николаевской ОГА, враг обстрелял Ингульскую и Березнеговатскую общину. Один человек погиб. Повреждены жилые дома.
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Российские оккупанты нанесли ракетные удары по Бахмуту, Кураховому, что на Донетчине, избивали из тяжелой артиллерии по Авдеевке, Марьинке, Красногоровке. Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко рассказал в Telegram, что за сутки 4 человека погибли, 11 — ранены. Область остается без газа. Частично — без воды и света. Продолжается эвакуация населения из контролируемой части территории области.
Председатель Сумской ОВА Дмитрий Живицкий сообщил в Telegram, что вчера поздно вечером россия со своей территории обстреляла минометами Шалыгинскую общину, зафиксировано 14 взрывов. К счастью, пострадавшим и разрушениям гражданской инфраструктуры нет.
С начала полномасштабной войны российская федерация выпустила по Украине более 2600 различных ракет, преимущественно — по гражданским объектам: предприятиям, железным дорогам, мостам, университетам, жилым домам, сообщил президент Владимир Зеленский во время выступления на TIME100 Gala, передает Укринформ. Он напомнил, что одна из этих российских ракет убила в Одессе сразу трех человек: трехмесячную девочку Киру, ее маму и бабушку, три поколения одной семьи. «Кири был всего месяц, когда россия начала полномасштабную войну. Что она видела в своей жизни? И что ее убийство прибавило к влиянию россии?», — подчеркнул президент.