Российская Олимпийская чемпионка устроила истерику за дисквалификацию из-за нападения на Украину. Наши спортсмены ответили ей жестко
У атлетки, которая была доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах 2018 года, наконец прорезался голос.
Фото из Википедии. A A+ A++
Событие:Олимпийская чемпионка Токио-2020 по прыжкам в высоту Мария Ласицкене написала открытое письмо президенту Международного Олимпийского комитета Томасу Баху, в котором пожаловалась на отстранение российских и белорусских спортсменов.
Детали и комментарии:«Мои основные коллеги в секторе — украинские девушки, и я до сих пор не знаю, что им сказать и как смотреть им в глаза, — написала на своей странице в Instagram 29-летняя спортсменка из Кабардино-Балкарии, которая является капитаном Вооруженных сил РФ и какое было доверенное лицо Владимира Путина на президентских выборах 2018. Они, их друзья и родственники переживают то, что не должен переживать ни один человек, я уверена, что ничего этого не должно быть, и никакие доказательства не убедит меня в обратном. Но вы всего этого не знаете, вы предпочитаете не вникать в то, что живущие в России атлеты думают и как живут с тем, что происходит в Украине, если бы вы реально волновались за судьбы спортсменов, то не требовали бы от них высказываться на эту тему, а попытались бы благодаря спорту объединить мир. Но вы выбрали самое простое для вас решение: отстранить всех по принципу гражданства».
На жалобу Ласицкене среагировали известные украинские спортсмены. «Мы вас поддерживали как могли, — написала соперница россиянки Юлия Левченко в комментариях к посту Ласицкене в Instagram. — Ценой своей репутации не теряли сочувствия. Даже после аннексии Крыма и начала войны на востоке Украины. Хотелось верить в мысль «не все такие» «, даже когда вас не допускали на международные старты из-за нарушений вашей страны. А когда допускали, я лично искренне сопереживала, желала удачи… Но когда утром 24 февраля произошло полномасштабное вторжение, в 5 километрах от моего дома прилетает ракета, когда я дрожу от страха в 4 утра и не знаю, кому первому позвонить.Когда получаю смс от тренера: «Юлю, собирай сумки», и ответить ни слова со стороны российского спортсмена Даже наоборот, концерты в честь войны и практически единодушна поддержка Это не спорт вне политики или политика в спорте Это, б**ха, человеческие жизни!Жизнь!Это самое ценное!Это не медали и рекорды!Это право на то, чтобы просто существовать на этой земле, ходить и дышать ! Взрослые, пожилые люди, дети… Большинство сидят в подвалах, много ранены, у многих психологическая травма на всю жизнь, а кого-то лишили жизни! Вы считаете, что спорт важнее права жить? Вас не допускают, потому что вы — россиянка? А нас убивают, потому что мы – mdash; украинцы! Чувствуете разницу?!»
«Вот и вся разница между нами. Более 100 дней молчания и ни слова против войны. Однако целое письмо в сторону МОК. Низко, как все действия вашей русской сущности», — написала 26-летняя чемпионка Европы по прыжкам в длину Марина Бех-Романчук у себя во второй раз Instagram.
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«Несколько часов назад олимпийская чемпионка Мария Ласицкене выставила открытое письмо с претензией о недопуске российских атлетов. Как «ни нам, ни вам». Через несколько часов соотечественники Марии сожгли ледовый дворец в Северодонецке, где такие же спортсмены, как она, тренировались и мечтали об олимпийском пьедестале», — написала бегунья из Луганска Анастасия Брызгина у себя в Instagram, добавив фото уничтоженного российскими оккупантами екта в Северодонецке.
«Думно заметить, что голос у Марии появился именно после отстранения от соревнований, — отреагировал в Instagram скелетонист Владислав Гераскевич. — После начала войны было молчание, в целом, как и у всех русских атлетов. Но если все же Маша против войны, то почему не отказалась от своего военного звания? Если спорт вне политики в России, то почему именно Машу избрали доверенным лицом путина на выборах президента 2018 года?»
Добавим, что, несмотря на неудачи в войне с Украиной, всероссийский центр изучения общественного мнения опубликовал результаты опроса, которым якобы 78 процентов россиян одобряют деятельность президента Владимира Путина, а 80 процентов верят ему.