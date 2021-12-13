Россиянин организовал контрабанду сигарет в Киев на миллионы гривен
Следователи изъяли 130 коробов сигарет
Ежемесячное обращение от продажи контрабандных сигарет составляло почти 15 миллионов гривен.
Служба безопасности перекрыла мощный канал поставки в Киев подакцизных товаров из России и Беларуси. Организовал контрабанду и сбыт сигарет гражданин РФ, проживающий в Украине. Вести «бизнес» ему помогали уроженцы Армении.
Завозили товар из соседних стран автомобилями, а хранили в подвалах и собственных квартирах, в которых даже оборудовали специальные тайники. Для защиты нелегального бизнеса злоумышленники создали службу охраны. В ее обязанности входило «контролировать ситуацию» в местах сбыта контрафакта и вокруг них и уведомлять организатора об опасности или присутствии правоохранителей.
Контрабандисты оборудовали специальные тайники в квартирах
В ходе обысков, проведенных в квартирах и подвалах контрабандистов, следователи изъяли 130 коробов сигарет стоимостью 2,3 миллиона гривен. Следственные действия продолжаются. Решается вопрос о привлечении к ответственности всех причастных к схеме лиц.
Контрабандистам грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества. Мероприятия по разоблачению схемы нелегальной продажи сигарет проводили сотрудники Главного управления СБУ в Киеве и области при процессуальном руководстве Дарницкой окружной прокуратуры.
Раньше в столице задержали контрабандистов с наркотиками на миллиард гривен. В ходе международной спецоперации столичные полицейские задержали двух граждан Турции из почти 400 кг героина, брикеты которого хоронили в муляжах кирпича.
Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»