Россияне ударили фосфорными снарядами по Бахмуту
Путинская армия уже не впервые использует оружие, которое по международным соглашениям запрещено к применению.
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Фото из Википедии. A A+ A++
Событие: Вражеские войска нанесли удара по частному сектору одного из районов Бахмута Донецкой области, применив фосфорные снаряды. Об этом сообщает Управление стратегических коммуникаций ВСУ в Telegram.
Детали и комментарии:«Прямо сейчас русская использует фосфорные боеприпасы в частном секторе одного из районов Бахмута», — говорится в сообщении.
Фосфорные бомбы — это оружие, содержащее белый фосфор, распространяет зажигательное соединение, температура горения которого превышает 800 °C, значительной территорией, площадь которой может достигать нескольких сотен квадратных метров. Горение продолжается до тех пор, пока весь фосфор не выгорит или пока не прекратится доступ кислорода. Такое оружие может вызвать особо тяжелые и болезненные увечья или спровоцировать медленную и мученическую смерть. Для лечения таких ранений требуется специально обученный медицинский персонал, который при работе тоже может получить фосфорные раны.
Это вещество занимается при контакте с воздухом, поэтому хранят его в воде. Применение белого фосфора дает совмещенный эффект — не только дым и пламя, но и психологический шок. По свидетельству исследователей, отличительной чертой применения фосфорной бомбы, является обугливание органических тканей с сохранением одежды, а в случае вдыхания раскаленной смеси — обжиг легких. Расстояние поражения — до 150 метров. Это оружие, содержащее белый фосфор, по международным соглашениям (Протокол III к Конвенции о конкретных видах обычного оружия) запрещено к применению. Российские оккупанты употребляли фосфорные боеприпасы во время вторжения в Попасной Луганской области, Киеве в городе Ирпень Киевской области, Харьковской области, Запорожской области, Никополе и в Мариуполе.
1 ноября оккупанты обстреляли и Курахово, повредив огнем частный дом. В нем выбиты окна, продырявленная крыша. К счастью, обошлось без жертв. 31 октября оккупационные российские войска нанесли артиллерийские обстрелы по Кураховому. В результате обстрела погибла бывшая учительница, 92-летняя Фроляк Лидия Ивановна.
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Как сообщил вечером 1 ноября Генштаб ВСУ, враг производит обстрелы подразделений Сил обороны вдоль всей линии столкновения, осуществляет фортификационное оборудование рубежей на отдельных направлениях, ведет воздушную разведку, а также продолжает наносить удары по критической инфраструктуре и помещениям гражданского населения, нарушая законы и обычаи войны. В течение суток противник нанес 4 ракетных и 26 авиационных ударов, совершил более 27 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Вражеские удары получили районы более 20 населенных пунктов.
«Оккупанты продолжают принудительное перемещение гражданского населения на временно захваченных территориях Херсонской области, — информирует Генштаб. — Враг прибегает к запугиванию гражданских жителей, распространяя информацию о возможном подрыве плотины Каховской ГЭС. В то же время, местное население лишено средств коммуникации. в город Скадовск».
К тому же Россия не намерена останавливать боевые действия. Экспрезидент и экс-премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 1 ноября пригрозил ядерным ударом по Украине в случае ее победы в войне. Об этом он заявил в Telegram. «Если побеждает не Россия, то, пожалуй, Украина. Цель Украины в войне озвучена киевским режимом – возвращение всех ранее принадлежавших ей территорий. То есть отторжение их от России. Это угроза существованию нашего государства и распад нынешней России. И значит, прямая возможность для применения п.19 Основ государственной политики РФ в области ядерного сдерживания», — написал Медведев.