Россияне снова обстреляли ракетами железную дорогу во Львовской области
Объекты инфраструктуры существенно повреждены, 5 человек ранены, задерживается 14 поездов.
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Событие:Вчера поздним вечером российские кафиры снова обстреляли ракетами Львовщину. Повреждена железнодорожная инфраструктура, есть ранения среди гражданских.
Детали и комментарии:«Вчера ночью в период с 22:45 по 22:55 ракетные удары получила железнодорожная инфраструктура в Стрыйском и Самборском районах. Попали четыре крылатые ракеты врага. Их запускали из акватории Черного моря. Объекты железной дороги существенно повреждены. Многие поезда задерживаются». Львовской железной дороги» работают над восстановлением сообщения. Есть пять раненых (трое – в Стрыйском и двое – в Самборском районах). Четыре человека в состоянии средней тяжести. Они в больницах области. Одна – имеет легкие ранения, ее не госпитализировали .Погибших, к счастью, нет», – написал в Facebook глава Львовской ОВА Максим Козицкий.
Повреждение объектов железнодорожной инфраструктуры подтвердил в Telegram глава правления «Укрзализныци» Александр Камышин.
«Степень повреждения инфраструктуры выясняем. Пострадавших среди железнодорожников нет. Задерживаются три пассажирских поезда. Они находятся в безопасных местах, пассажирам ничего не угрожает», – добавил глава ведомства, а также уточнил, что информация о ракетном ударе по Бескидскому тоннелю не соответствует действительности.
Сегодня утром на странице в Facebook «Укрзалізниця» сообщила о задержке ряда поездов из-за обстрела инфраструктуры в Стрыйском районе. В частности, отстают от графика: №6 Ивано-Франковск – Запорожье; №18 Львов-Харьков; №37 Ужгород – Одесса; №13 Киев – Солотвино; №45 Ужгород – Харьков; №96 Рахов – Киев; №95 Киев – Рахов; №1 Ивано-Франковск – Харьков; №43 Ивано-Франковск-Киев; №14 Солотвино – Киев; №38 Одесса – Ужгород; №25 Рахов – Одесса; №29 Киев–Ужгород
«Сегодня в течение дня до станции Стрый будут ограничены маршруты нескольких пригородных поездов: №6155 Львов-Лавочное; №6187 Львов-Мукачево; №6189 Львов-Лавочное Чоп (в обратном направлении к станции Лавочное). Кроме того, поезд №8 Львов–Ужгород–Львов 2 июня не будет курсировать. Ситуация полностью контролируемая, опасности для пассажиров и движения поездов нет, последствия повреждений ликвидируются. добавили в Укрзалізниці.
Неспокойной была ночь еще в шести регионах Украины. Об этом свидетельствуют данные глав областных военных администраций. В частности, в Сумской области около полуночи во время воздушной тревоги российский вражеский самолет совершил три ракетных удара по территории Краснопольской общины. В результате прямого влечения один дом разрушен до основания, несколько поврежден. Ранения получили трое гражданских жителей Краснополья.
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В Днепропетровской области россияне снова обстреляли из артиллерии Зеленодольскую и Апостоловскую общины К счастью. Обошлось без пострадавших. В Харькове после полуночи враг несколько раз обстрелял район Салтовки. Пострадал мужчина. Утром под завалами школы обнаружили тело погибшей женщины. По области в течение суток обстреливали Циркуны, Чугуев и район. В общей сложности ранения получили шесть гражданских.
В Северодонецке россияне обстреляли «Азот», попали в один из административных корпусов и состав, где хранился метанол. В Лисичанске повреждены помещения городской больницы и 52 жилых дома.
На Донбассе за минувшие сутки было 11 обстрелов из танков, артиллерии, минометов, РСЗО «Ураган», РСЗО «Смерч». Под вражеским огнем оказались Славянск Соледарь, Бахмут, Авдеевка, Николаевка, Торецк, Святогорск, поселки Татьяновка, Сухая Балка, Нью-Йорк и Очеретино. Погибли четверо и ранены семь гражданских лиц. Повреждены 20 объектов – жилые дома, Центр безопасности граждан, предприятия и т.д. Утром кафиры обстреляли кассетными боеприпасами окрестности Славянска. Последствия выясняются.
Вчера враг в очередной раз обстрелял жилые кварталы в двух районах Николаева. Повреждены две многоэтажки, четыре частных дома и хозяйственные постройки, погибли два человека, еще два получили ранения.
В Николаевском районе ночью обстреляли Очаков, а утром – объект критической инфраструктуры возле одного из населенных пунктов Ольшанского общества. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.