Россияне снова атаковали ракетами. Одна из них попала в военный объект на Ровенщине
На Донбассе кафиры полностью уничтожили отстроенную в 2016 году японцами музыкальную школу и повредили полсотни жилых домов.
Фото: @rivne_golovne A A+ A++
Событие: Сегодня кафиры снова провели ракетные обстрелы по регионам Украины. Воздушная тревога звучала в большинстве областей.
Детали и комментарии: Одна из выпущенных ракет прилетела в Ровенскую область.
«По территории области нанесен ракетный удар. В объект военной инфраструктуры. Число жертв и масштабы разрушений уточняются. На месте работают соответствующие службы», сообщил в видеообращении председатель ОВА Виталий Коваль.
По информации издания «Ракурс» , ракеты прилетели на объект вблизи областного центра, работала и противовоздушная оборона. А сайт «Информационный поток. Ровно», уточняет, что ракетный обстрел произошел около полудня. Известного об одном раненом и двух людях под завалами.
Кроме того, подразделения Противовоздушной обороны сбили ракету над Виннитчиной возле Немирова. Об этом сообщил глава ОВА Сергей Борзов.
Громкие взрывы были слышны в Житомире. Однако города Сергей Сухомлин успокоил, что это не вражеский обстрел.
«Житомир! Да, сегодня действительно громко! Работают военные! Так надо», – написал он на своей странице в Facebook. И призвал не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
Ночью кафиры обстреляли село Константиновка Золочевской общины Харьковской области. Как рассказал «Общественному» председатель общины Виктор Коваленко, ракетный удар был нанесен около двух ночи. В результате обстрела уничтожены два дома, две летние кухни и три автомобиля. Погибших и раненых нет.
Трижды в сутки с 8 утра 20 мая до 8 утра 21 мая сирена извещала о воздушной тревоге во Львовской области.
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«Была угроза воздушно-ракетных ударов. Благодарю наших бойцов ПВО, что небо над Львовщиной осталось спокойным», – сообщил глава областной военной администрации Максим Козицкий.
Сегодня рашисты трижды обстреляли пограничники Сумской области. Утром наблюдатели зафиксировали 6 «прилетов» в сторону населенного пункта Кучеривка с территории России.
«Около 12.10-12.20 наблюдатели зафиксировали 9 «приходов» из миномета в направлении Гремяча. Черниговской области Приблизительно в это же время было шесть обстрелов, вероятно из миномета калибра 120-мм или ствольной артиллерии в направлении Николаевки В». нет.», – информирует оперативное командование «Север».
Ожесточенные бои продолжаются в Луганской области. Россияне мощно готовят по Северодонецку, Лисичанску и населенным пунктам их общин.
«За сутки погибли шесть мирных жителей, повреждены более 50 домов по области, – сообщает председатель ОВА Сергей Гайдай. – Горячее в Попаснянской и Горной общинах. Массовые разрушения от авиаударов посчитать невозможно. В Лисичанске решисты вложили в угольное хранилище, а в Северодонецке в химзавод – все пожары ликвидированы».
В Донецкой области кафиры уничтожили музыкальную школу в Святогорске.
«Школа попала под обстрел сегодня на рассвете и уничтожена вдребезги, – сообщил председатель ОВА Павел Кириленко. – В 2016 году правительство Японии помогло нам отремонтировать эту школу – это была часть проекта» Содействие стабилизации общин на Донбассе». Россияне же превратили ее в руины».