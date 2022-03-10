Россияне расстреливают гражданских: в Охматдете лечат раненых маму и ребенка из Ирпеня
Девочка Варя из Ирпеня
Мина оккупантов разорвалась в 10 метрах от машины, где на > В Охматдете продолжают рассказывать истории своих пациентов — детей и взрослых, пострадавших от пуль российских оккупантов.
Наталья — коренная жительница Ирпеня, по профессии она врач-офтальмолог. Когда началась война, женщина только забрала родителей из больницы в Бучи. Те не успели завершить лечиться от наковы, как на семью снова ждала беда.
Семья подождала несколько дней и решила: пора эвакуироваться из города. Двумя машинами родственники подъехали к блок-постам россиян. Там началось самое страшное: российские солдаты начали расстреливать авто мирных жителей из минометов. Мина разорвалась в 10 метрах от машины, где находилась Наталья. Женщина и ее 7-летняя дочь Варя получили тяжелые осколочные ранения, у них сильно пострадали ноги.
Маму с девочкой довезли в ирпинский госпиталь. Там Наталья с Варей пробыли три дня. Говорят: обстрелы не утихали ни на миг. В результате раненых решили эвакуировать скорой в Киев. Для спасения был единственный путь через разрушенный мост.
Там бойцы ВСУ перенесли Наталию на коляске, а Варю солдат Сергей нес прямо на руках. Девочка до сих пор вспоминает своего спасителя — «дядю Сережу». Парень пообещал купить ей велосипед. Теперь Варя в Охматдете и обязательно должен выздороветь. -mamu-tanbspditinu-znbspirpenja-cd76329.jpg» alt=»Россияне расстреливают гражданских: в Охматдети лечат раненых маму и ребенка с Ирпеня» />
Фото Охматдет
Фото Охматдет
Фото Охматдет
Фото Охматдет
За 14 дней войны врачи Охматдета прооперировали немало пациентов, получивших ранения во время войны. У матери и дочери специалисты Охматдета диагностировали выраженные повреждения мягких тканей бедер. Оба сделали операции и получили осколки. У Натальи кусок стекла застрял еще в руке. Вытаскивать оттуда его очень рискованно. Вероятно, он останется с женщиной на всю жизнь.
Пожилые родители Натальи остались в Ирпене, где нет связи, электроэнергии, воды. Об их судьбе ничего неизвестно. Женщина не сдерживает слез: ее папа 1937 года рождения, он пережил Вторую Мировую. Но нынешнюю войну может не перенести.
Маленькая Варя постоянно лежит очень грустная. Если спросить девочку, чего она стремится, услышим голос всей Украины: «Больше всего хочу домой и чтобы прекратилась война».
Также врачи Охматдета спасли ногу раненой 6-летней девочке.
Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»