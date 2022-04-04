Россияне расстреляли двух пенсионеров, когда те бежали спасать раненого соседа: воспоминания жительницы Ирпеня
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фото Бориса Корпусенко
Семья Валентины три недели прожила под «русским миром»…
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Неделю назад, 28 марта украинские военные освободили Ирпень от российских захватчиков. Однако беженцы все равно выезжают из города. Причин много: разрушенные дома, ранения, нервное перенапряжение из-за пережитого, невыносимые воспоминания или страх остаться в одиночестве среди пустых зданий.
Журналисты «Вечернего Киева» пообщались с жителями Ирпеня на одном из киевских эвакуационных пунктов…
>«Наша семья— из Станицы Луганской. Войну увидели еще в далеком 2014-м, — рассказывает Валентина, пожилая женщина. — Год мучились в Станице — по подвалам прятались. Муж дочери родом из Лисичанска — хотя город украинцы за двое суток вернули, однако работы не стало. А как без денег? Наши сбережения быстро закончились, я еще на пенсии не была. Внукам школа и детский сад нужны — старшему 9 лет, младшему — 5 годам». -pensioneriv-koli-tinbspbigli-rjatuvati-poranenogo-susida-spogadi-meshkanki-irpenja-b567594.jpg» alt=»Россияне расстреляли двух пенсионеров, когда те бежали спасать раненого соседа: воспоминания жительницы Ирпеня
>Следовательно, семья решила вместе ехали на Киевщину. Ирпень, которых неподалеку от столицы, приехали в 2015 году. Здесь арендовали жилье в частном секторе и поселились: Валентина с мужем, дочь с зятем и двое внуков-ребят. В Ирпене родился уже третий внук Степан. И когда Степанко было 4, война снова догнала семью. Около трех недель они были вынуждены прожить в оккупации.
Больше всего врезалось в память Валентины знакомство с оккупантами:
«20 солдат из автоматами вошли в дом. Самый молодой внук Степан сильно испугался и закричал. Валентина начала умолять: «Опустите автоматы, он же боится». И мне разрешили выйти с внуком в соседнюю комнату. Проходя мимо солдат, один из них протянул Степану патрон как игрушку. Нам этого горя не нужно,— тихо ответила им».
У других членов семьи забрали телефоны, разбили их и вернули.
«Так мы остались без связи, а затем без света, без воды и отопления. К нашему счастью, продукты мы приобрели раньше, некоторые продукты оставили выезжавшие соседи, поэтому не голодали. Печка на деревьях стала единственным источником тепла, кормилицей и местом для сна, говорит женщина. -dvoh-pensioneriv-koli-tinbspbigli-rjatuvati-poranenogo-susida-spogadi-meshkanki-irpenja-1f0b8b9.jpg» alt=»Россияне расстреляли двух пенсионеров, когда те бежали спасать раненого соседа: воспоминания жителей
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На наш ужас — улицу перерыли окопами, возле двора поставили блокпост. И мы постоянно чувствовали их присутствие — разговоры, пьянки. Это как у вражеского логова — никогда не знаешь, как их настроение повлияет на нашу жизнь, и поэтому всегда в тревоге».
Семья на воротах написала «Дети», машину закрыли мусором и матрасами. Стали очень осторожными — без лишней нужды из дома не выходили, не выглядели даже из ворот. Труднее всего было с водой. Колодец был через дорогу — и к ней кому-то нужно было ходить. Поэтому воду экономили — использовали только для умывания и для приготовления пищи.
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все же ходили, когда стихали автоматные очереди, обстрелы и взрывы. Один из таких случаев увидели раненого соседа.
«Это был совсем молодой парень, а возле забора и дальше по улице лежали убитыми старенькие соседи — бабушка Лариса, ее мужчина и молодая женщина. 80-летние пенсионеры побежали под автоматными очередями на помощь парню, и остались лежать возле забора. Выстрел в голову женщине и в грудную клетку ее мужа оборвали жизнь. И такое ужасное время — не знаешь, можно ли похоронить стариков, не заменяли ли тела кафиры? В конце концов, где и как их хоронить?» — жалуется Валентина.
Правда, соседского парня таки перевязали и забрали к себе. А его старики, погибшие от вражеских шаров, пролежали под забором еще шесть дней — пока их тела не забрали украинские военные.
«Каждый день мы чувствовали, как волшебный город Ирпень крушили и разрушали: влезали в пустые дома, разрушали заборы, электрические столбы, уничтожали улицу, переезжали танками по авто. В близком от нас пятиэтажке попали снарядами», — вспоминает Валентина.
В этот момент у женщины вспотели глаза: «А неделю назад начались обстрелы, снаряды «ложились» на крыши домов рядом, приводили к пожарам, сеяли смерть. Уши закладывало, а в мыслях было только одно: «Боже сохрани нас».
Затем, к счастью, открыли «зеленые коридоры». Семья хотела машиной бежать из города, но передумали. Еще переждали неделю и тогда, ради внуков, решились отправляться в дорогу. У соседа остался телефон. Старый аппарат он спрятал, а затем отдал им. Сам решил остаться. У него умер отец — не вынес ужаса войны, поэтому нужно было документы оформить, похоронить на кладбище…
Таких как пани Валентина и ее семья — сотни. Спасается из Ирпеня и местный житель Вениамина. Сейчас он едет к старшей дочери, проживающей в Дарницком районе столицы. Дом мужчины — полностью разрушил вражеский снаряд еще 25 марта. Сам он спасся только потому, что в это время прятался в подвале. Сейчас мужчина до сих пор не знает, какова судьба его младшей дочери, решившаяся на эвакуацию «зеленым коридором» чуть раньше. Жалуется, что не понимает, как теперь жить и без собственного дома. koli-tinbspbigli-rjatuvati-poranenogo-susida-spogadi-meshkanki-irpenja-6833795.jpg» alt=»Россияне расстреляли двух пенсионеров, когда те бежали спасать раненого соседа: воспоминания жительницы Ирпеня»>>
С ним оборвалась часть моей жизни», — вздыхает господин Вениамин.
К ирпинским беженцам по очереди подходят волонтеры и спасатели, предлагают воду, еду, теплое одеяло. Каждому помогают связаться с родными и близкими.
«Мама, почему ты плачешь? — Где-то неподалеку слышен голос женщины. — Ты же знаешь, как я сильна. Я выжила, скоро приеду к тебе, только не плачь! Слышишь, мама?»…
Виктория Бабич-Вепрева, фото-Борис КОРПУ /strong>, «Вечерний Киев»
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