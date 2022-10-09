Россияне от имени премьера Шмыгаля пытались спровоцировать гендиректора Baykar
Украинская разведка их разоблачила и заставила отвечать на вопрос: «а что же произошло с крымским мостом?»
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Событие: Военная разведка Украины сорвала провокацию российских пранкеров против генерального директора компании Baykar Defence Халюка Байрактара. Об этом сообщает ГУР МО.
Детали и комментарии:«Российские спецслужбы пытаются освоить технологию deepfake. Она базируется на искусственном интеллекте и позволяет создать фальшивое видео, где известный человек вроде бы говорит не свойственные ему вещи. На этот раз россияне попытались связаться с одним из основателей компании Baykar defence, производящей знаменитые беспилотники Байрактар. Халюком Байрактаром. Разговор велся от имени украинского премьер-министра Дениса Шмыгаля, видеоизображение которого, собственно, было создано с помощью технологии deepfake».
Но случился конфуз. Российские оперативники несколько раз разоблачили себя во время разговора. В том числе по незнанию правильного произношения устойчивого изречения «бабье лето», которое они произносили как русское «бабье лето». Поэтому вместо ожидаемого разговора с господином Халюком, россиянам «повезло» пообщаться с не менее фейковым «секретарем компании Baykar». Следовательно, и отвечать на вопрос: «а что же произошло сегодня с крымским мостом?»
«Целью этой акции была попытка дискредитации сотрудничества между Украиной и Турцией. В конце разговора российским оперативникам было сообщено, что они разоблачены, и они будут привлечены к ответственности», – отметили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.
Между тем, по сообщению Министерства обороны Великобритании в Twitter, повреждение крымского моста, соединяющего оккупированный россией полуостров и краснодарский край вероятно, «близко коснется» президента Владимира путина, он произошел через несколько часов после его 70-летия,
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«Путин лично заботился о мосте и открыл его, а подрядчиком строительства был его друг детства аркадий ротенберг. В последние месяцы бывший охранник путина, а ныне командующий нацгвардией россии виктор золотов публично уверял в безопасности моста», – заявили в разведке.
Напомним, утром 8 октября из-за взрыва две из четырех полос полос проезжей части обрушились в нескольких местах на протяженности примерно 250 метров.
«Почти наверняка транзит некоторых транспортных средств двумя другими полосами восстановлена, но пропускная способность будет серьезно снижена. Степень повреждения железнодорожного переезда не известна, но любое серьезное нарушение его пропускной способности, вероятно, будет оказывать значительное влияние на и без того напряженную способность россии поддерживать свои силы на юге Украины», – говорится в отчете.
Компания Maxar опубликовала спутниковые снимки, на которых видны повреждения на Крымском мосту после взрыва. В Украине отмечают, что взрыв усложнит снабжение россией оружия в Крым и Херсонскую область.