Россияне обстреляли четыре украинских области
Оккупанты атаковали Украину ракетами, реактивными системами залпового огня, тяжелой артиллерией и иранскими дронами-камикадзе.
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Фото Александра Старуха в Telegram. A A+ A++
Событие:26 сентября российская армия нанесла ракетный удар по Запорожью и поселку в Запорожском районе. Есть разрушение объекта инфраструктуры. Об этом глава ОВА Александр Старух сообщил в Теlegram.
Детали и комментарии: «В результате попаданий возникли возгорания, пострадавших, по предварительным данным, нет, — написал Старух. — месте событий работают спасатели и все соответствующие службы. Террор врага стал системным. Будьте внимательны. Всегда соблюдайте правила воздушной тревоги». Предыдущая атака на Запорожье и окрестные села произошла в ночь на 25 сентября. Пострадали три человека.
Во время воздушной тревоги, которая длилась в Николаеве с 4:57 до 5:29, был в очередной раз обстрелян город. Об этом сообщил николаевский городской голова Александр Сенкевич. «По предварительной информации, ракетные удары нанесены по промышленной зоне в окрестностях города. Там повреждены окна, крыша и двери в зданиях, а также частично разрушено складское помещение», — написал мэр. Ранее в результате обстрелов в Николаеве были повреждены три многоэтажки и водопроводная сеть. Сотрудники ГСЧС извлекли из-под завалов двух пожилых людей.
В Днепропетровской области оккупанты всю ночь били по Никопольскому району из реактивных систем залпового огня и тяжелой артиллерии. По Никопольскому, Марганецкому, Красногригоревскому и Мировскому общинам избивали девять раз, прилетели почти 130 российских снарядов. Об этом в Telegram сообщил председатель ОВА Валентин Резниченко. «По Никополю попали трижды. В городе повреждены почти 40 домов, более 20 хозяйственных сооружений, автомобили, 30 панелей солнечной станции, трансформаторная подстанция и линии электропередач. Снова обесточены дома почти 3 000 семей . Энергетики уже приступили к работе», — написал он. В Марганецкой, Красногригоровской и Мировской общинах сейчас проводится обследование территорий. Масштабы разрушений выясняются.
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Этой ночью российская армия снова атаковала Одесскую область беспилотниками-камикадзе. Два из них попали в объект военной инфраструктуры, один был уничтожен ПВО. Об этом в Телеграмме сообщил спикер ОВА Сергей Братчук. «В результате масштабного пожара и детонации боеприпасов организована эвакуация гражданского населения. Предварительно, по данным ОК «Юг», пострадавших нет», — заявил Братчук.
Напомним, что враг бредет по Одессе беспилотниками-камикадзе начиная с пятницы. оккупанты используют закупленные у Ирана аппараты. Вчера враг атаковал центр Одессы.