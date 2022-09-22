Россияне не хотят воевать: «штурмуют» аэропорты и жгут военкоматы
На выезд из страны образовались многокилометровые очереди.
Событие: После объявления указа о частичной мобилизации россияне начали бежать из страны. Автомобильные очереди, кое-где достигают 35-50 километров, образовались на российско-монгольской границе и на границе с Финляндией, Грузией и Казахстаном. Соответствующие видео заполонили телеграмм-каналы.
Детали и комментарии: Вчера границу между россией и Финляндией пересекли 4824 машины, — в 1,5 раза больше, чем обычно, сообщил начальник отдела международного сотрудничества финской пограничной службы Матти Питкянитти. В ближайшие дни Хельсинки планирует полностью запретить въезд для россиян с шенгенскими визами, которые выдают другие страны. Литва и Эстония уже предупредили, что не будут скрывать у себя убегающих от мобилизации граждан России.
Сразу после выступления путина россияне раскупили все авиабилеты на ближайшие дни в Стамбул, Ереван, Минск. В аэропортах — безумные очереди. Некоторые маршруты с промежуточными пересадками, в частности, из Москвы в Тбилиси, также стали недоступными. При этом самые дешевые рейсы из Москвы в Дубай стоят более 300 000 рублей (5000 долларов США), что не по карману большинства россиян, пишет Радио Свобода со ссылкой на издание Meduza.
Между тем власти России говорят, что слухи об ажиотаже в аэропортах — слишком преувеличены. Близкий к кремлю источник сообщил, что путинская администрация пока не планирует закрывать границу для мужчин, но ситуация может резко измениться, если они будут массово бежать из страны. Жителям России, подпадающим под частичную мобилизацию, уже запретили выезжать из своих регионов без соответствующего разрешения.
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Также в РФ набирает обороты акция «поджоги военкомат – откосы от мобилизации». В Тольятти бесшабашный бросил коктейль Молотова в здание местной администрации. В Нижнем Новгороде неизвестные пытались поджечь военный комиссариат. По данным российских пабликов, в здание бросили бутылку с зажигательной смесью. Но она попала в кабинет стоматологии.
Вчера в России начались протесты против мобилизации. Митинги и марши прошли более чем в 39 городах — Москве, Санкт-Петербурге, Барнауле, Улан-Уде, Якутске, Иркутске, Красноярском крае, Томске, Новосибирске, Екатеринбурге, Уфе и других. По данным пропагандистских СМИ, задержан более 1321 человек. В Москве задержанным на акциях против мобилизации вручили повестки в военкомат.
«Российское общество хотело почувствовать войну… Теперь оно ее полностью чувствует: закрытые границы, тотальная мобилизация, заклеенные роты, повестки через интернет и решетки, 10 лет тюрьмы за отказ от призыва. Пора платить по счетам за ненависть к другим. Пора умирать…» — написал в Twitter советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.