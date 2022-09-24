Россияне нанесли по Украине 5 ракетных и 12 авиационных ударов
Вместо этого наши защитники поразили 14 районов сосредоточения живой силы и военной техники врага и 5 позиций зенитных ракетных комплексов.
> A A+ A++
Событие: оккупанты нанесли 5 ракетных и 12 авиационных ударов, а также произвели более 9 обстрелов из реактивных систем залпового огня по военным и гражданским объектам на территории нашего государства. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в оперативной сводке по состоянию на вечер 213-х суток войны.
Детали и комментарии:По информации ВСУ, от вражеского огня пострадали более 20 населённых пунктов. В частности, Бахмут, Николаевка, Калиновка, Николаев, Сухой Пруд, Южное, Малые Щербаки. На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений, а на других направлениях противник наносил огневые поражения из танков, минометов и ствольной артиллерии, а именно:
— на Северском направлении — в районах населенных пунктов Гута-Студенецкая и Михайлово Черниговской области и Павловка, Стукаловка, Середина-Буда, Миропольское, Краснополье, Мезеновка и Славгород Сумской области;
— на Слобожанском — в районах населенных пунктов Гоптовка, Стрелка, Ивашки, Александровка, Подолы, Купянск и Горохуватка;
— на Краматорском — Пришиб, Яровая, Озерное, Диброва, Райгородок и Северск;
— на Бахмутском направлении — Соледарь, Бахмут, Бахмутское, Веселая Долина, Одрадовка, Зайцево, Яковлевка, Нью-Йорк, Верхнекам, Белогоровка и Раздолевка;
— на Авдеевском направлении — Авдеевка, Бердичи, Первомайское, Карловка, Водяное, Маринка и Новомихайловка;
— на Новопавловском и Запорожском направлениях обстрелов подверглись более 25 населенных пунктов. Среди них Угледар, Новоукраинка, Новоселка, Новополь, Белогорье, Орехов, Темировка и Времовка;
— на Южнобужском направлении огневого воздействия подверглись более 40 населенных пунктов вдоль линии столкновения. С целью ведения разведки, корректировки огня и нанесения ударов по объектам гражданской инфраструктуры враг совершил более 60 вылетов БпЛА.
За текущие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки кафиров в районах населенных пунктов Петропавловка, Выемка, Бахмутское, Зайцево, Опросное, Одрадовка, Невельское и Новомихайловка. Для поддержки действий наземных группировок авиация Сил обороны нанесла 19 ударов. Подтверждено поражение 14 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника и 5 позиций зенитных ракетных комплексов. Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны уничтожили 4 самолета (Су-25, два Су-30 и один Су-34), 5 БпЛА и крылатую ракету кафиров. Ракетные войска и артиллерия, в частности, поразили 4 пункта управления, более 10 районов сосредоточения живой силы и техники противника, 3 позиции противовоздушной обороны и 4 склада с боеприпасами.
«На территории РФ продолжаются меры частичной мобилизации, – информирует Генштаб. – В связи с низкими мотивацией и готовностью граждан участвовать в боевых действиях, в населенных пунктах Краснодарского края начали домовые обходы с немедленным вручением повесток мужчинам призывного возраста. На основных дорогах полицейские блокпосты с целью контроля перемещения мужского населения. Мобилизированный личный состав после короткой подготовки в учебных центрах планируется направлять для пополнения военных подразделений, понесших многочисленные потери в ходе войны на территории Украины».
читайте также: У заместителя председателя Верховного Суда обнаружили российское гражданство. Он приобрел его еще назад назад
Как заявил на брифинге заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Украины бригадный генерал Алексей Громов, россияне будут проводить мобилизацию в два этапа. На первом этапе частичной мобилизации они планируют доукомплектовать свои соединения и воинские части, воюющие в Украине, а часть сил может пойти на доукомплектование пограничной службы. «Согласно мобилизационным планам россии, мобилизации будут подлежать около 300 тысяч человек, — заявил Громов. — По предварительным оценкам, призыв состоится как минимум в два этапа, может быть больше. На первом этапе, предположительно, в течение месяца-полтора, противник планирует доукомплектовать в полный штат свои объединения и воинские части, привлеченные к ведению боевых действий на территории Украины, а также не исключается, что часть сил пойдет на доукомплектование пограничной службы для освобождения личного состава подразделений вооруженных сил, задействованных на прикрытии государственной границы с нашей страной. «.
Громов отметил, что наибольшую часть подлежащих мобилизации составят должностные лица сержантского и рядового состава, а также младшие офицеры. «Это категория, наиболее понесшая потерь у врага, — объяснил бригадный генерал. — В будущем не исключается, что в течение второго этапа противник продолжит выполнять свои мероприятия мобилизации, будет создан соответствующий ряд общевойсковых формирований оперативного и тактического уровня, соответствующий комплект подразделений ракетных». войск и артиллерии».
Добавим, что 24 сентября Владимир Путин подписал закон об усилении наказания в период мобилизации, а также о введении наказания за сдачу в плен. За отказ от участия в военных действиях предусмотрено до трех лет лишения свободы, а если такой отказ повлек за собой «тяжкие последствия» — до 10 лет. Такой же срок предусмотрен за неисполнение приказа.