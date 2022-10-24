Россияне на праздновании подрались из-за 10 тонн бесплатных арбузов. Есть пострадавшие
Херсонцы подозревают, что ягоды были украдены захватчиками с оккупированной территории Украины.
Событие: В российском Ижевске местные жители подрались в давке за похищенными из Херсона арбузами. Соответствующее видео опубликовали местные СМИ и паблики.
Детали и комментарии:Инцидент произошел в столице Республики Удмуртия. В парке имени Горького проходил традиционный ежегодный «День арбуза». После развлекательных мероприятий организаторы высыпали на землю 10 тонн арбузов. После этого люди начали соперничать, кто захватит для. себя больше бахчевых. В конце концов праздник закончился дракой и давкой.
Однако организаторы действия ответственность за инцидент сняли с себя. Руководитель «Парков Ижевска», комментируя событие, заявив, что «не могут отвечать за поведение людей».
«Мы стараемся создать хорошее настроение и положительные эмоции. Плюс эти масштабные праздники проводятся на открытых площадках абсолютно бесплатно для всех гостей парка и с большой скидкой на аттракционы. Но мы не можем отвечать за то, как ведут себя люди. Мы можем только дать им возможность прийти на праздник, а контролировать воспитание и приличие каждого у нас нет сил», – заявил гендиректор “Парков Ижевска» Сергей Буторин.
Пользователи российских соцсетей возмутились поведением своих соотечественников. Многие из них заявляют, что «люди из-за жадности готовы просто задавить друг друга», «наш народ не дорос до этого от слова совсем», «смотреть на все это стыдно».
Даже в российских СМИ драку за арбузы в столице Удмуртии называют «предсказуемой».
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В комментарии генеральный директор «Парков Ижевска» рассказал, что они планировали в тот же день провести еще и праздник дыни. Но из-за ситуации, сложившейся с арбузами, вынуждены были отказаться от такой идеи.
Между тем Херсонские паблики сообщают, что россиянам пытались раздать арбузы, вывезенные захватчиками с оккупированной территории.
«День украинского арбуза в российском Ижевске… Арбузы из Херсонщины. Украденные. Раздавали со скандалом. Русские по своей сути. Арбузы с юга Украины вкусные и сочные. Надеемся, что на Херсонщине состоится традиционный фестиваль арбуза уже в следующем году», – говорится в сообщении.
К слову, это не первый подобный инцидент в Ижевске. Как сообщает издание Фокус, десять лет назад, в 2012 году, городские жители устроили «битву за апельсины». Тогда в городе проводили «рыжий фестиваль» и привезли две тонны цитрусовых, которыми организаторы праздника хотели наполнить фонтан, но не успели. Местные бросились растягивать фрукты, но не смогли их поделить между собой и устроили массовую драку, в которой участвовали около сотни человек.