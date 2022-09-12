Россияне дважды в день обстреляли Харьков. Под прицелом оказались жилые массивы и объекты инфраструктуры, есть погибшие и раненые
На нарушение законов и обычаев войны отреагировали на Банковой, а правоохранители открыли уголовные производства.
Фото: Офис генпрокурора A A+ A++
Событие:Сегодня российские оккупанты дважды в день подвергли массированному обстрелу Харьков. Взрывы раздавались в четырех районах города. В результате повреждены здания транспортные средства, есть человеческие жертвы.
Детали и комментарии: Об очередном военном преступлении россиян сообщил мэр города Игорь Терехов.
«Попадания по центра города, прилеты в Основянский и Киевский районы. написал городской голова в Telegram.
Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил о деталях об обстреле. По его словам, было попадание в асфальтовое покрытие. В результате российского ракетного удара погиб 37-летний мужчина.
«По данным центра экстренной медицинской помощи, ранения получили в общей сложности шесть человек, в том числе девушка 18 лет. Она и 33-летняя женщина получили легкие повреждения и не нуждались в госпитализации. Состояние еще четырех раненых медики оценивают как средней тяжести. Им предоставляется необходимая помощь». медицинских учреждениях», – проинформировал Синегубов в Facebook.
Из-за обстрелов выведены из строя объекты критической инфраструктуры, в результате чего в Харькове исчезла электроэнергия, прекратилось водоснабжение. Впоследствии в городе приостановили работу метрополитена.
По факту обстрела правоохранители начали расследование в рамках уголовных производств, предусматривающих ответственность за нарушение законов и обычаев войны. Об этом сообщает Офис генерального прокурора. По данным следствия, около 13:15 оккупанты обстреляли три района Харькова. В Киевском – повреждения получило административное здание. Один человек погиб, двое –; получили ранения. В Основянском – русские военные попали в предприятие. Частично разрушено здание, повреждены служебные автомобили и машины сотрудников. Получил ранение работник фирмы. В Салтовском районе часть от кассетного снаряда попала в грунт рядом с жилым домом.
читайте также: Российские оккупанты обстреляли жилой квартал Николаева: по меньшей мере 9 людей получили ранения «По предварительной информации, оккупанты обстреляли Харьков из реактивных систем залпового огня «Ураган». Прокуроры совместно с полицейскими провели осмотры мест событий и изъяли у» отметили в Офисе генпрокурора.
Около 17.20 в городе снова была объявлена воздушная тревога. Во время очередного обстрела Харькова под огнем кафиров оказался Немышлянский район. Как сообщил мэр Игорь Терехов, предварительно удар был нанесен по густозаселенному жилому массиву, где даже близко нет военной инфраструктуры.
Напомним, вчера вечером в результате российских ракетных обстрелов Харьковской ТЭЦ произошло обесточивание в Днепропетровской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях . В связи с этими событиями президент Владимир Зеленский обратился к россиянам: «Холод, голод, тьма и жажда – для нас не так страшно и смертельно, как ваши «дружба и братство».
А антикризисный советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Запад должен отреагировать на обстрел россией украинских объектов инфраструктуры, предоставив нам системы противоракетной и противовоздушной обороны.
«Должны понимать: россия не умеет воевать на поле боя, поэтому хочет воевать с гражданскими. Террористическая атака на Харьковскую ТЭЦ 11.09 – не последняя попытка ударить по критической инфраструктуре и лишить людей тепла/света. Обязателен ответ мира — ПВО/ПРО для Украины», – написал он в своем Twitter.