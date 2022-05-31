«Россияне боятся нашего «Бандита». Строковик-нацгвардиец сбил уже третий вражеский самолет за последний месяц
Все три цели уничтожены обычным ПЗРК «Игла».
Фото из сообщения МВД в Telegram A A+ A++
Событие: Строковик Нацгвардии с позывным «Бандит» за последний месяц сбил в Запорожской области уже 3 вражеских самолета, умело применяя ПЗРК «Игла», сообщил официальный телеграмм -канал МВД Украины.
Подробности и комментарии: Очередной российский боевой штурмовик СУ-25 «Грач» был сбит молодым военным 29 мая под Ореховым. «Судя по вражеским радиоперехватам, меткость, профессионализм и искусные действия Запорожского мстителя изрядно нагоняют страха на оккупантов», — говорится в сообщении МВД. Сам «Бандит» комментирует свои достижения так: «Я сбил не уже три самолета, как говорится, а еще только три самолета, и буду уничтожать их до тех пор, пока потребуется до самой нашей победы!». Напомним, 23 мая военный также уничтожил российский боевой штурмовик Су-25, а 29 апреля. еще одну такую рашистскую «птичку», которая стоит более 11 миллионов долларов. «Игла» — старый советский переносной зенитно-ракетный комплекс стоимостью 60-80 тысяч долларов.
Запорожский журналист Богдан Василенко, служащий в Национальной гвардии, рассказал в Facebook, что талантливый военный уже получил орден «За мужество» за свои подвиги. «Россияне откровенно боятся нашего «Бандита» и безуспешно ищут его спальное место», — написал он.
читайте также: В гипермаркетах Гереги продавали гуманитарные бронежилеты. Подробности скандала
Между тем, Генштаб опубликовал обновленные данные о потерях врага. По состоянию на 31 мая ВСУ уже ликвидировали 30 500 рашистов (+150 за последние сутки). Армия России продолжает терять не только живую силу, но и технику. Наши военные уничтожили 1358 танков (+9), 3302 боевых бронированных машин (+20), 649 артиллерийских систем (+6), 207 РСЗО (+2), 93 средства ПВО, 208 самолетов (+1), 174 вертолета, 51 оперативно-тактического уровня (+8), 120 крылатых ракет (+2), 13 кораблей, 2275 единиц автомобильной техники и автоцистерн (+11), 48 единиц специальной техники. Наибольшие потери противника за прошлые сутки наблюдались на Криворожском и Запорожском направлениях.
Украинские защитники ликвидировали большое подразделение «вагнеровцев» (наемников частных военных компаний – ред.) на Донбассе. После уничтожения ВСУ такой элитной части «рядовые» российские кафиры теперь вообще боятся воевать. Об этом свидетельствует новый телефонный разговор захватчиков, перехвативший СБУ. «Туда, где рубеж надо взять, туда ЧВК-шников вон сколько загнали… А толку их*я нет от этих ЧВК-шников! Там они все полегли, эти ЧВК-шники. Это, бл*, спецназ, нах*й Они все полегли. Ну не все, там остатки какие-то беcпонтовые остались. жалуется оккупант своей жене.