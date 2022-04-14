Россия завербовала криминалитет, чтобы расшатать ситуацию в Одесской области, — СБУ

magictr | 14.04.2022 | Новости | Комментариев нет

Рф  ;Одесщине, — СБУ

СБУ разоблачила уголовных вожаков, ушедших на сотрудничество с оккупантами. Фото: Из открытых источников

СБУ нейтрализовала мощную преступную группировку в Одессе, которая пошла на сотрудничество с врагом и хотела присоединиться к оккупационной «власти», если решисты захватят город.

Рф пыталась использовать криминал ситуацию в Одесской области

СБУ разоблачила группировку в Одессе: продались оккупантам и хотели быть у власти после «захвата» города.

Вожди и члены преступных группировок, среди которых известны в криминальных кругах «Эмиль Варшавский» и «Пайзулаев»,— задержанные.

Колаборанты поддерживали связь с представителями РФ, «докладывали» им о ситуации в регионе, а также терроризировали и запугивали местное население.

Некоторые из них ради мимикрии записались даже в ряды Теробороны. Цель была простая — собирать информацию об украинских военных в Одесской области.

Представитель СБУ Артем Дихтяренко сообщил, что преступники должны были «охотиться» на правоохранителей и активистов-патриотов.

Все члены группировки, которые являются гражданами Украины задержаны. Один из лидеров (являющийся иностранцем) в настоящее время депортирован из Украины, другому, находящемуся за границей, запрещен въезд.

Штурм Одессы не удался, украинские ВСУ разбили военно-морской десант РФ .

Ольга СКОТНИКОВА, «Вечерний Киев»

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