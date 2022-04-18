Россия завербовала криминалитет, чтобы расшатать ситуацию в Одесской области, — СБУ
СБУ разоблачила уголовных вожаков, ушедших на сотрудничество с оккупантами. Фото: Из открытых источников
СБУ нейтрализовала мощную преступную группировку в Одессе, которая пошла на сотрудничество с врагом и хотела присоединиться к оккупационной «власти», если решисты захватят город.
Рф пыталась использовать криминал ситуацию в Одесской области
СБУ разоблачила группировку в Одессе: продались оккупантам и хотели быть у власти после «захвата» города.
Вожди и члены преступных группировок, среди которых известны в криминальных кругах «Эмиль Варшавский» и «Пайзулаев»,— задержанные.
Колаборанты поддерживали связь с представителями РФ, «докладывали» им о ситуации в регионе, а также терроризировали и запугивали местное население.
Некоторые из них ради мимикрии записались даже в ряды Теробороны. Цель была простая — собирать информацию об украинских военных в Одесской области.
Представитель СБУ Артем Дихтяренко сообщил, что преступники должны были «охотиться» на правоохранителей и активистов-патриотов.
Все члены группировки, которые являются гражданами Украины задержаны. Один из лидеров (являющийся иностранцем) в настоящее время депортирован из Украины, другому, находящемуся за границей, запрещен въезд.
Штурм Одессы не удался, украинские ВСУ разбили военно-морской десант РФ .
Ольга СКОТНИКОВА, «Вечерний Киев»